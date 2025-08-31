NE VIŠANJE HITROSTI, VEČ NADZORA

Kako ustaviti cestne divjake? Premalo policije, premalo ekstremno nevarnih voznikov kaznovanih

Pri Policiji in Zavodu Reševalni pas smo preverili, kaj narediti za večjo varnost na slovenskih avtocestah.
Fotografija: Kako ustaviti cestne divjake v Sloveniji? FOTO: PU Celje
Odpri galerijo
Kako ustaviti cestne divjake v Sloveniji? FOTO: PU Celje

M. U.
31.08.2025 ob 19:45
M. U.
31.08.2025 ob 19:45

Poslušajte

Čas branja: 3:29 min.

Poročali smo že, da Češka postaja prva država Evropske unije, ki bo preizkusila zvišanje omejitve hitrosti na avtocestah na avtocestah na 150 km/h.

Letos so slovenske ceste terjale 69 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 44, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Ko smo vprašali Zavod Reševalni pas, kako bi se to obneslo v Sloveniji, so nam pojasnili, da v tem trenutku ne bi podprli take pobude na slovenskem avtocestnem križu, ker bi bil »voznik na cilju samo 6 minut prej«.

Raje kot hitrost stacionarni merilniki in sekcijsko merjenje hitrosti

Podobno so ocenili tudi na Policiji, saj nam je Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete pojasnil, da je v Sloveniji še vedno najpogostejši dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, hitrost. Tudi na avtocestah in hitrih cestah. Zato vsaka sprememba na tem področju lahko še dodatno vpliva na stanje varnosti cestnega prometa.

image_alt
Policija izvaja maraton nadzora hitrosti: preverite seznam lokacij meritev

Policija sicer v okviru zagotavljanja varnosti cestnega prometa izvaja nadzor nad udeleženci cestnega prometa. Pri tem izvaja tudi meritve hitrosti in aktivnosti, je poudaril govornik Policije. Na avtocestah so postavljeni stacionarni merilniki hitrosti, poleg tega pa se nadzor na tem področju izvaja tudi z ročnimi merilniki hitrosti in vozili z vgrajenim sistemom Provida. Trenutno je v postopku javno naročilo za vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti, s čimer bi se še dodatno umirjala hitrost. Pred vzpostavitvijo sekcijskega merjenja hitrosti Policija želi tudi poenostavitev postopka o prekršku zaradi bolj hitrega in učinkovitega sankcioniranja kršiteljev.

image_alt
Namesto 110 drvel 183 km na uro (FOTO)

»Zaradi vsega naštetega menimo, da v Sloveniji še ni čas za spremembe omejitev hitrosti na avtocestah in hitrih cestah. Seveda pa bomo tvorno sodelovali v primeru, da pride do razprave na tem področju,« nam je odgovoril Menegalija. 

V Sloveniji je še vedno najpogostejši dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč z najhujšimi posledicami hitrost. FOTO: Tomica Šuljić
V Sloveniji je še vedno najpogostejši dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč z najhujšimi posledicami hitrost. FOTO: Tomica Šuljić

Zavod Reševalni pas: premalo policije, premalo ekstremno nevarnih voznikov ostane nekaznovanih

Anže Albreht, ustanovitelj Zavoda Reševalni pas, pa je naše vprašanje, kako zagotoviti večjo varnost na slovenskih avtocestah pojasnil: »V Sloveniji moramo udeleženci v prometu razumeti, da smo mi tisti, ki povzročamo trčenja, prevozimo določena opozorila v obliki znakov, brez da bi jih opazili, mi ne preverimo mrtvih kotov ob menjavi pasu, mi smo tisti, ki vozimo na prekratki varnostni razdalji, mi pišemo sporočila ali govorimo po mobilniku med vožnjo... Seveda ne bom izpustil tudi prisotnosti policije, ki je po mojem mnenju še vedno na prenizki ravni, premalo ekstremno nevarnih voznikov ostane nekaznovanih in ravno to je razlog, da si potem marsikdo privošči preveč neumnega in nevarnega početja, kar pa mnogokrat privede do trčenj, posledično zastojev in splošnega nezadovoljstva uporabnikov. Osebno vidim težave še pri zakonskih možnostih nadzora, kot je nadzor preko video sistema, uporaba dronov itd. Ponovno pa: udeleženci v prometu smo tisti, ki lahko za varnost vseh skupaj naredimo največ, s svojo preudarno, trezno in strpno vožnjo.«

Se strinjate s to oceno prometne (ne)varnosti v Sloveniji? 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

avtocesta promet nadzor hitrost Zavod reševalni pas radarji varnost nadzor hitrosti

Priporočamo

Datum poroke vpliva na uspeh zakona. Je premier Golob dobro izbral?
Župnik Martin Golob pokazal svojo bivšo: »Tamle dol je, kar sama« (VIDEO
Plavali sta, potem pa šok: za njima prišla žival, ki jo malokdo pričakuje v morju (VIDEO)
Policiste ujeli v nerodnih situacijah, želijo, da jih ne bi nikoli videli (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Datum poroke vpliva na uspeh zakona. Je premier Golob dobro izbral?
Župnik Martin Golob pokazal svojo bivšo: »Tamle dol je, kar sama« (VIDEO
Plavali sta, potem pa šok: za njima prišla žival, ki jo malokdo pričakuje v morju (VIDEO)
Policiste ujeli v nerodnih situacijah, želijo, da jih ne bi nikoli videli (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.