Kako ustaviti cestne divjake? Premalo policije, premalo ekstremno nevarnih voznikov kaznovanih

Poročali smo že, da Češka postaja prva država Evropske unije, ki bo preizkusila zvišanje omejitve hitrosti na avtocestah na avtocestah na 150 km/h.

Letos so slovenske ceste terjale 69 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 44, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Ko smo vprašali Zavod Reševalni pas, kako bi se to obneslo v Sloveniji, so nam pojasnili, da v tem trenutku ne bi podprli take pobude na slovenskem avtocestnem križu, ker bi bil »voznik na cilju samo 6 minut prej«.

Raje kot hitrost stacionarni merilniki in sekcijsko merjenje hitrosti

Podobno so ocenili tudi na Policiji, saj nam je Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete pojasnil, da je v Sloveniji še vedno najpogostejši dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, hitrost. Tudi na avtocestah in hitrih cestah. Zato vsaka sprememba na tem področju lahko še dodatno vpliva na stanje varnosti cestnega prometa.

Policija sicer v okviru zagotavljanja varnosti cestnega prometa izvaja nadzor nad udeleženci cestnega prometa. Pri tem izvaja tudi meritve hitrosti in aktivnosti, je poudaril govornik Policije. Na avtocestah so postavljeni stacionarni merilniki hitrosti, poleg tega pa se nadzor na tem področju izvaja tudi z ročnimi merilniki hitrosti in vozili z vgrajenim sistemom Provida. Trenutno je v postopku javno naročilo za vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti, s čimer bi se še dodatno umirjala hitrost. Pred vzpostavitvijo sekcijskega merjenja hitrosti Policija želi tudi poenostavitev postopka o prekršku zaradi bolj hitrega in učinkovitega sankcioniranja kršiteljev.

»Zaradi vsega naštetega menimo, da v Sloveniji še ni čas za spremembe omejitev hitrosti na avtocestah in hitrih cestah. Seveda pa bomo tvorno sodelovali v primeru, da pride do razprave na tem področju,« nam je odgovoril Menegalija.

V Sloveniji je še vedno najpogostejši dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč z najhujšimi posledicami hitrost. FOTO: Tomica Šuljić

Zavod Reševalni pas: premalo policije, premalo ekstremno nevarnih voznikov ostane nekaznovanih

Anže Albreht, ustanovitelj Zavoda Reševalni pas, pa je naše vprašanje, kako zagotoviti večjo varnost na slovenskih avtocestah pojasnil: »V Sloveniji moramo udeleženci v prometu razumeti, da smo mi tisti, ki povzročamo trčenja, prevozimo določena opozorila v obliki znakov, brez da bi jih opazili, mi ne preverimo mrtvih kotov ob menjavi pasu, mi smo tisti, ki vozimo na prekratki varnostni razdalji, mi pišemo sporočila ali govorimo po mobilniku med vožnjo... Seveda ne bom izpustil tudi prisotnosti policije, ki je po mojem mnenju še vedno na prenizki ravni, premalo ekstremno nevarnih voznikov ostane nekaznovanih in ravno to je razlog, da si potem marsikdo privošči preveč neumnega in nevarnega početja, kar pa mnogokrat privede do trčenj, posledično zastojev in splošnega nezadovoljstva uporabnikov. Osebno vidim težave še pri zakonskih možnostih nadzora, kot je nadzor preko video sistema, uporaba dronov itd. Ponovno pa: udeleženci v prometu smo tisti, ki lahko za varnost vseh skupaj naredimo največ, s svojo preudarno, trezno in strpno vožnjo.«

