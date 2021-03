Zavida jim vsa Slovenija: v teh dveh regijah bi lahko odprli terase lokalov

Čeprav je premierv ponedeljek omenjal dilemo, da bi zaradi novih različic virusa sars-cov-2 lahko ponovno povsem ustavili javno življenje v državi, pa se dvema regijama obeta nekaj povsem drugega. Notranji ministere omenil, da bo vlada danes na pobudo gospodarskega ministraobravnavala predlog, da bi se v dveh regijah, ki sta po epidemioloških kazalcih že 'porumeneli', odprli terase gostinskih lokalov v popoldanskem času.»Tudi stroka je temu deloma naklonjena, želijo pa, da se napišejo natančni predpisi, kako bi to izvajali,« je povedal Hojs v oddaji 24ur zvečer na Pop TV. Medtem ko je obalno-kraška regija še vedno v rdečem, pa sta dve regiji že nekaj časa v rumenem; gre za zasavsko in posavsko regijo.Vlada bo danes predvidoma obravnavala tudi predlog Hojsa o spremembi režima pri prehodu meje. Kot je napovedala nova vodja svetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje, naj bi morali vsi, ki bi vstopali v našo državo, predhodno izpolniti spletni obrazec. Na osnovi podatkov iz tega obrazca bo potem po potrebi odrejena karantena, lažje pa bo tudi slediti, ali se ljudje držijo odrejene karantene.Vlada je sicer v sredo zvečer odločila, da se v ponedeljek, ki so se do zdaj izobraževali na daljavo. Odločila je tudi, da bodo maske v osnovnih šolah obvezne tudi v matičnih učilnicah, in sicer tako za učitelje kot učence od vključno 6. razreda naprej. Obvezne bodo tudi v srednjih šolah. Več o nadaljnjem šolanju dijakov naj bi bilo znano danes.