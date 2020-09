Zavetišču za živali podarili avtobusa

Prostori za eksotične živali

Ambulanto so odprli (z leve) župan Zoran Janković, vodja zavetišča Marko Oman in direktorica ZOO Barbara Mihelič. Fotografije: ZOO Ljubljana

Čeprav še nedokon-čano, je bilo Zavetišče Ljubljana edino, ki je bilo med pandemijo ves čas odprto tako za sprejem kot oddajo in na razpolago občanom, ko so ga najbolj potrebovali.

Zavetišče za zapuščene živali na Gmajnicah na Viču je pred kratkim dobilo novo ambulanto, kar je izrednega pomena za to ustanovo, ki jo upravlja Živalski vrt Ljubljana, prav tako za ljubitelje domačih živali, v glavnem mačk in psov. Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je bilo kot prvo v Sloveniji ustanovljeno na svetovni dan živali 4. oktobra 2002. Ustanovila ga je Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih hišnih živali, predvsem psov in mačk. Mesto Ljubljana je kmalu zatem dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt Ljubljana.Čeprav v neprimerljivo skromnejših razmerah kot danes je Zavetišče Ljubljana vsako leto sprejelo in oskrbelo več kot 2000 zapuščenih živali, kar je četrtina vseh v Sloveniji. V osemnajstih letih so jih oskrbeli že več kot 32.000. Skrbnikom so vrnili več kot 5000 izgubljenih, več kot 10.000 živalim pa so poiskali nov dom. Oskrbeli in v okolje vrnili so tudi več tudi kot 11.000 prostoživečih mačk.»Kot se za takšno pomenljivo obletnico spodobi, je tudi zavetiška dejavnost ob prehodu v polnoletnost dočakala nekaj pomembnih prelomnic, ki jo bodo iz prve, mladoletne prakse pospremile v zrelost,« pravi direktorica ZOO Ljubljana. »Živali so z letošnjo posodobitvijo zakona o zaščiti živali opredeljene kot čuteča živa bitja in ne več kot stvari. Zaključek novogradnje in popolne prostorske ter vsebinske prenove novega Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana pomeni, da je prestolnica, z njo pa Slovenija, pridobila sodobno zavetišče, ki je že doslej pokrivalo četrtino vseh slovenskih potreb, v prihodnje pa lahko postane zavetišče za celotno ljubljansko regijo. V prvi polovici leta je sklenilo sodelovanje s šestimi novimi občinami, skupno zdaj opravlja dejavnost za osem občin. Pripravljeno pa je tudi na nove izzive. V pričakovanju posodobitve področne zakonodaje ima nova veterinarska ambulanta pripravljene prostore za obravnavo eksotičnih hišnih živali, za katere je dopolnitev zakonodaje še v pripravi.«V sklopu odprtja druge od treh faz zavetišče odpira tudi vrata novih prostorov za izvajanje pedagoške dejavnosti, kjer so jim na pomoč priskočili kolegi iz Ljubljanskega potniškega prometa. V dveh sicer odsluženih, a preurejenih avtobusih bosta zaživeli učilnici za otroke, ki bodo lahko s formalnimi izobraževalnimi programi ali pa ob preživljanju počitnic ter praznovanju rojstnih dni poleg BUS bontona spoznavali tudi delo in poslanstvo zavetišč ter razvijali čut za odgovorno skrbništvo živali., direktor LPP, je povedal, da v javnem podjetju LPP podpirajo dobre ideje in aktivnosti, ki sledijo načelom krožnega gospodarstva. Zato so Zavetišču Gmajnice z veseljem podarili odslužena avtobusa, ki bosta mladim nadobudnežem ponudila prijetno okolje za izobraževanje in druženje.Barbara Mihelič pravi, da je nova veterinarska ambulanta zasnovana z željo, da živalim in s tem občanom ponudijo še boljšo oskrbo in pomoč ter hkrati s smiselno umestitvijo objektov, z namenom ločevanja čistih in nečistih poti, zagotavljajo najvišji možni nivo varnosti za vse: »Pandemija covida-19 je bila prvi dokaz, da sta Ljubljana in Slovenija takšno zavetišče potrebovali. Čeprav še nedokončano, je bilo Zavetišče Ljubljana edino, ki je bilo ves čas odprto tako za sprejem kot oddajo in na razpolago občanom, ko so ga najbolj potrebovali.«Nova veterinarska ambulanta Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je prijaznejša do živali, do obiskovalcev, omogoča veliko boljše delovne razmere in se celostno dopolnjuje z novimi objekti za živali, dodaja Miheličeva: »Razporeditev prostorov je maksimalno fleksibilna za prilagajanje sezonskim potrebam oziroma tudi večjim sprejemom živali. Zagotovljeni so ločeni izolatoriji, kjer bo mogoče varnejše zdravljenje okuženih živali. Ambulanta je opremljena z vso potrebno opremo po sodobnih standardih, kot so digitalni rentgenski aparat, ultrazvok in laboratorij z varnim mestom za obdelavo vzorcev. Sodobno opremljeni kirurški dvorani omogočata opravljanje tudi zahtevnejših kirurških posegov. Nova ambulanta tako ob novih, izboljšanih bivalnih razmerah za živali in povečanih zmogljivostih, zgrajenih v prvi fazi projekta, zaključuje celostno oskrbo zapuščenih živali po sodobnih strokovnih standardih.«