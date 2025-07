Zavetišče nalilo čistega vina: »Kuža ali muca nista plišasta igrača iz gratis škatle pred trgovino«

Zavetišče Meli iz Trebnjega je z objavo na Facebooku dvignilo veliko prahu – ne zaradi prikupnih muck ali ganljivih zgodb o reševanju živali, temveč zaradi odkrite razlage, zakaj posvojitev živali ni brezplačna. Njihovo sporočilo je preprosto: živali niso predmet, temveč živa bitja, za katera je treba skrbeti – tudi finančno.

Ne gre za denar, temveč za zrelost

»Zakaj je treba za posvojitev iz zavetišča plačati?« se glasi vprašanje, ki ga zaposleni v zavetišču slišijo prepogosto. V objavi so pojasnili, zakaj je tako: »Ker kuža ali muca nista plišasta igrača iz gratis škatle pred trgovino. Ker hrana, cepljenja, čipi, sterilizacije, zdravila in veterinarji niso zastonj.« S tem so zadeli žebljico na glavico – ljudje namreč pogosto menijo, da bodo žival 'rešili', a pozabljajo, da tudi skrbnik potrebuje primerne pogoje: znanje, čas, predanost in – da, tudi denar.

»Če si pripravljen odšteti posvojnino za psa ali mačko, je to majhen test, da boš zares zanj tudi skrbel,« so zapisali v objavi, na katero se je odzvalo več sto ljudi.

»Posvojnina je le opomnik, da so živali vredne – in da je skrb zanje resen dolgoročen projekt, ne trenutna muha.«

Znesek posvojnine pogosto pokriva le del dejanskih stroškov, ki jih ima zavetišče z vsako živaljo: veterinarski pregledi, cepljenja, sterilizacija ali kastracija, mikročipiranje, razgliščevanje, oskrba ob boleznih ali poškodbah, pa še vsakodnevno hranjenje, čiščenje in socializacija. Živali pridejo v zavetišče pogosto v zelo slabem stanju – fizičnem in psihičnem – in do trenutka, ko so pripravljene na nov dom, za njimi stoji nešteto ur trdega, pogosto prostovoljnega dela.

»Mi živali ne ‘odlagamo’, ampak jim iščemo najboljši dom, ne zgolj ‘karkoli, samo da gre’,« poudarjajo.

Ni treba reševati – treba je biti pripravljen

V zavetišču poudarjajo, da živali ne potrebujejo 'reševanja', temveč odgovornega človeka in dom. Gre za pomembno razliko – ne iščejo zgolj posvojiteljev, temveč dolgoročne, odgovorne lastnike živali.

Živali pridejo v zavetišče pogosto v zelo slabem stanju – fizičnem in psihičnem.

»Če misliš, da je posvojnina predraga, prosim, raje počakaj, da boš pripravljen posvojiti,« zapišejo brez olepševanja. To je poziv, naj se bodoči lastniki vprašajo, ali so pripravljeni na vse, kar pride z novim kosmatim članom družine.

»Posvojnina je le opomnik, da so živali vredne – in da je skrb zanje resen dolgoročen projekt, ne trenutna muha,« pravijo v zavetišču. »Ko boš pripravljen, nas pokliči. Z veseljem te pričakujemo,« so še zapisali na koncu.