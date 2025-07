Kazensko ovadili Tonina, Vrtovca, Horvata in Žaklja. Janša že govori o karmi in Putinovi Rusiji ...

Na mariborski policijski upravi so za N1 potrdili, da so na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper štiri člane Knovsa zaradi nadzora na policiji v zadevi Dars. Imen niso razkrili, očitno pa gre za Janeza Žaklja, Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca in Jožefa Horvata iz NSi, ki so bili v predkazenskem postopku, navaja N1.

Jernej Vrtovec. FOTO: Marko Feist

Omenjeni so kot člani parlamentarne komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) novembra 2023 sklenili, da člani Knovsa na policiji opravijo nenapovedan nadzor. Na Generalni policijski upravi so med drugim preverjali, ali je policija prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars, tudi vidnim članom NSi.

Preverjali, če policija prisluškuje poslovnežu in znani odvetnici

Na seznamu petnajstih telefonskih številk, ki sta jih Žakelj in Tonin med nadzorom predložila kriminalistom, naj bi bili tudi številki nekdanjega prvega moža Darsa Valentina Hajdinjaka, ki je bil v preteklosti podpredsednik NSi, in bivšega vodje področja vzdrževanja na Darsu Damijana Jaklina, ki je bil državni sekretar na obrambnem ministrstvu, ko ga je vodil Tonin.

Prav tako naj bi skupina Knovsa preverjala, ali policija prisluškuje primorskemu poslovnežu Sebastjanu Vežnaverju in odvetnici Nini Zidar Klemenčič, ki je v času Hajdinjakovega mandata veljala za hišno odvetnico Darsa.

Marca letos so iz NSi javnosti sporočili, da se je zaradi omenjenega sklepa četverica znašla v predkazenskem postopku. Očitajo jim zlorabo položaja.

»Na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov so zaradi utemeljenega suma, da so osumljeni v sostorilstvu storili kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper štiri fizične osebe,« so zdaj navedli na mariborski policijski upravi za N1. Zoper katere člane Knovsa je podana ovadba, niso razkrili. Glede na to, da so Žakelj, Tonin, Vrtovec in Horvat že sami razkrili, da proti njim poteka predkazenski postopek, pa je mogoče sklepati, da je bila ovadba vložena zoper njih, piše portal.

Tonin: »Zakon je na naši strani« Prvak NSi Matej Tonin ni seznanjen, da naj bi bil med ovadenimi zaradi nadzora Knovsa na policiji v zadevi Dars. Če je policija ovadbo res vložila na tožilstvo, kot piše N1, pa pričakuje, da jo bo slednje zavrglo. »Zakon je na naši strani,« je zatrdil za STA.

Jožef Horvat. FOTO: 10 Blaz Samec

Janez Žakelj. FOTO: Arhiv Nsi

Tonina vztraja: Gre za »zlorabo policije za pregon politične opozicije«

Predsednik NSi Tonin, ki je medtem slovenske poslanske klopi zamenjal za evropske, je uvedbo predkazenskega postopka tedaj označil za »nezaslišano zlorabo policije« za boj proti opoziciji, v ozadju postopka pa je prepoznal »del vladnih spletkarjev«. Na Generalni policijski upravi so Toninove izjave o zlorabi policije v politične namene odločno zavrnili. Tonin tako vztraja pri oceni, da gre za »zlorabo policije za pregon politične opozicije«. Ob tem je dodal, da gre za že »standardni repertoar«. Spomnil je namreč, da je bil kot član Knovsa v preteklosti že ovaden zaradi domnevne izdaje podatkov glede arbitražnega sporazume, a je tožilstvo tedaj ovadbo zavrglo.

Janša: »Se javnost sploh zaveda, da smo s parlamentarnim nadzorom padli na raven Ruske federacije?«

Na informacijo o kazenskih ovadbah se je že odzval prvak opozicije in šef SDS Janez Janša: »Lahko bi sicer mirno rekli KARMA - oziroma, da si poslanci Nove Slovenije, ki so si vodenje obeh nadzornih komisij z glasovi koalicije vlade

prisvojili na račun 3 x večje poslanske skupine SDS, to zaslužijo. Vendar gre tu za temeljno vprašanje demokracije: Kdo si bo v prihodnje še sploh upal nadzorovati Golobovo policijo, če ga bo ta zato represivno obdelovala? Se javnost sploh zaveda, da smo s parlamentarnim nadzorom padli na raven Ruske federacije?«