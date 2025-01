Zavarovalnica med ljudi deli 96 milijonov evrov: preverite, kdaj lahko pričakujete pošto

Vzajemna bo danes začela pošiljati obvestila upravičencem v okviru statusnega preoblikovanja družbe. Upravičenci do vračila deleža premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v višini do 120 evrov se bodo lahko odločili za izplačilo v denarju ali delnicah, upravičenci do deleža nad 120 evrov pa bodo prejeli delnice.

Do deleža pri statusnem preoblikovanju Vzajemne so po predlani sprejetem zakonu poleg Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) upravičeni vsi, ki so bili na dan 31. december 2023 člani Vzajemne. To so vsi zavarovanci, ki so imeli pri Vzajemni na ta dan veljavno vsaj eno zavarovalno pogodbo s trajanjem eno leto ali več.

Med upravičence se deli vrednost kapitala Vzajemne na dan 31. december 2023. Delež posameznega upravičenca je določen glede na njegov premijski količnik. Več kot je bilo posamezniku obračunane premije, večji delež pri preoblikovanju zavarovalnice mu pripada. Skupno bo Vzajemna v denarju ali delnicah razdelila približno 96 milijonov evrov.

Delež v denarju ali delnicah

Ustanovitelj, torej ZZZS, in vsi upravičenci do deleža v višini do 120 evrov bodo delež prejeli izplačan v denarju, razen če bodo v 15 dneh od vročitve obvestila prek obrazca zahtevali izplačilo v obliki delnic. Ena delnica je vredna en evro. Takih upravičencev je 412.217. Upravičenci, ki želijo izplačilo deleža, morajo prek priloženega obrazca v obvestilu sporočiti številko transakcijskega računa.

419.356 upravičencev, katerih delež presega 120 evrov, bo prejelo delnice. Po statusnem preoblikovanju bo imela Vzajemna torej najmanj 419.356 delničarjev.

Od dohodka, ki ga je upravičenec do deleža pri preoblikovanju dosegel s prevzemom delnic Vzajemne ali z izplačilom deleža, se ne plača dohodnina.

Obvestilo bodo prejeli pravočasno

Članica uprave Vzajemne Alja Markovič Čas je na torkovi novinarski konferenci zagotovila, da bodo vsi upravičenci obvestilo prejeli pravočasno. Ker pa obvestila zaradi velikega števila pošiljajo postopoma, bodo vse pošiljke na pošto po njenih besedah posredovali do 11. februarja. Vsi bodo obvestila prejeli po navadni pošti.

Tisti, ki se bodo odločili za izplačilo, ga bodo prejeli v šestih mesecih po sprejetju sklepa o višini osnovnega kapitala in o številu delnic družbe na Agenciji za zavarovalni nadzor, je povedala.

Delnice bo mogoče prevzeti v roku dveh let pri Centralni klirinško depotni družbi in jih prenesti na svoj trgovalni račun. Prodati jih bo mogoče, ko bodo uvrščene v borzno trgovanje, kar naj bi se zgodilo v začetku leta 2026.