Zaustavitev industrije? Janša povedal, kaj si misli o tem

Premier Janez Janša je danes v Bruslju pred sobotnimi pogovori s predstavniki gospodarstva in zdravstva glede koronskih ukrepov poudaril, da Slovenija industrije ne bo ustavljala. Izpostavil je tudi, da se bodo držali načrta v petih stopnjah, pri čemer je edina niša za manevrski prostor možnost sproščanja v posameznih statističnih regijah.



Če bodo koraki sproščanja v naslednjih dneh, bodo ti omejeni na regije, kjer je okužb manj in so trendi upadajoči, ni pa mogoče vnaprej ničesar reči, je dejal Janša na virtualni novinarski konferenci po dvodnevnem vrhu EU v Bruslju. Napovedal, kaj se bo zgodilo

»Z veliko verjetnostjo lahko napovem, da industrije, kot so bili nekateri predlogi, Slovenija ne bo ustavljala,« je poudaril, bodo pa po njegovih besedah poostrili nadzor nad upoštevanjem ukrepov pri gospodarskih subjektih, kjer je bilo ugotovljenih več okužb ali se nakazujejo nevarni trendi.



To je utemeljil z dejstvom, da ima Slovenija izvozno gospodarstvo in da zelo veliko slovenskih podjetij sodeluje v večji proizvodni verigi, v kateri pogodb ni mogoče začasno prekiniti. »Če jih prekineš, jih prekineš za stalno,«je ponazoril.



To je po njegovih besedah tudi eden glavnih razlogov za tehtanje. Ob tem je izpostavil, da v Evropi ni države, ki bi se odločila za zaustavitev industrijske proizvodnje ali celotnega gospodarstva. Nekatere so se za to odločile spomladi, pa to ni bistveno vplivalo na zajezitev okužb, je še dejal.



Najprej pa je treba počakati na današnje podatke po regijah, saj so nadaljnji koraki odvisni od tega in od morebitnih dodatnih rezerv zmogljivosti v bolnišnicah, pri čemer pa se premier boji, da ne bo velikih prijetnih presenečenj. Če bi imela Slovenija rezervo 10.000 postelj, bi lahko tvegali nekaj več okužb čez praznike, dokler so rezerve takšne, kot so, pa bi bilo to igranje z življenji, je opozoril. Zaostrovanje ali sproščanje?

Voditelji članic EU so sicer v četrtek v Bruslju izmenjali izkušnje s pandemijo. Slika je optimistična, ker je zaradi cepiv, ki prihajajo, luč na koncu predora, obenem pa bosta prihodnja meseca zaradi vremenskih razmer zelo zahtevna. Veliko tveganje so tudi božični in novoletni prazniki, zato se večina držav odloča za zaostrovanje ukrepov v tem času, je povzel Janša.



Prvo, Pfizerjevo cepivo bo po Janševih besedah na voljo najpozneje 27. decembra, verjetno že prej. Glavni razlog, da so cepivo v Veliki Britaniji že odobrili, v EU pa ne, je po njegovih navedbah zapleten postopek verifikacije, saj v širšem okviru Evropske agencije za zdravila (Ema) sodelujejo nacionalne agencije, ki potrebujejo strokovno soglasje, in trenutno manjka še soglasje dveh držav.



Evropa bo tako dobila 100-odstotno preverjeno cepivo, kar pomeni, da bo varnost praktično 100-odstotna, je izpostavil. Članice so se sicer dogovorile, da bodo cepivo vse dobile v istem času, da bodo cepljenje začele v istem dnevu oziroma tednu ter da se bo razdelilo sorazmerno glede na število prebivalcev.



Najpozneje do sredine januarja bo po Janševih besedah na voljo tudi drugo cepivo, tako da lahko v prvi polovici januarja računamo na začetek cepljenja najbolj rizičnih skupin v vseh državah EU z dvema preverjenima cepivoma. Ker pa cepiva na začetku ne bo dovolj, bo verjetno treba vsaj nekatere ukrepe obdržati do sredine prihodnjega leta.



Premier je izpostavil še neznanke glede imunosti, nujnost uporabe hitrih testov v zdravstvu, pri negi starejših, kritični infrastrukturi in zelo verjetno tudi v šolstvu ter podatek, da je za odpravo nevarnosti virusa potrebna 70-odstotna precepljenost po vseh članicah unije.



Spomnil je tudi, da v Sloveniji od ponedeljka deluje aplikacija, na podlagi katere se lahko vsak prijavi k cepljenju. Ta prijava bo upoštevana kot vrstni red, torej prej se nekdo prijavi, prej bo na vrsti za cepljenje, če ne sodi v rizično skupino, je dejal.