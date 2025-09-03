LEONARDO

Zaušnica stroki? Minister Poklukar napovedal slovesen podpis pogodbe o nakupu helikopterjev

Zgodba, ki je v javnosti dvignila veliko prahu, bo dobila epilog.
Fotografija: Boštjan Poklukar. FOTO: Matej Druznik
Boštjan Poklukar. FOTO: Matej Druznik

V notranji reviziji niso ugotovili nepravilnosti pri izvedbi postopka javnega naročila za nakup in vzdrževanje dveh namenskih reševalnih helikopterjev, je na seji komisije DZ za nadzor javnih financ dejal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Napovedal je, da bodo pogodbo o nakupu helikopterjev s podjetjem Leonardo podpisali v teh dneh.

Poklukar je na seji prebral del poročila notranje revizorke na ministrstvu za notranje zadeve, ki je zapisala, da »služba za notranjo revizijo pri izvedbi postopka javnega naročila blaga po odprtem postopku za nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) številka 430-618/2025 ni zaznala nepravilnosti, posamezne aktivnosti postopka so bile izvedene v skladu z zakonodajo in internimi predpisi s področja javnega naročanja«.

V zaključku je zapisala še, da ker niso ugotovili pomanjkljivosti, ne predlagajo priporočil za odpravo nepravilnosti.

Revizorji niso zaznali nepravilnosti

»To je tista zadnja, zadnja stvar, ki sem jo v tem javnem razpisu želel še preveriti in v naslednjih dneh že najavljam slovesen podpis pogodbe z družbo Leonardo v letalski policijski enoti na Brniku,« je povedal minister.

Poklukar je pojasnil, da je končno revizijsko poročilo prejel v torek popoldne, z revizijo pa je pred podpisom pogodbe preveril, ali je bilo »vse zakonito, transparentno in seveda strokovno v tem javnem naročanju«.

Da služba za notranjo revizijo pri izvedbi postopka javnega naročila ni zaznala nepravilnosti, so pozneje sporočili tudi z ministrstva za notranje zadeve. Po njihovih navedbah je služba po pregledu in oceni izvedenih aktivnosti v postopku javnega naročila ocenila tudi, »da je sistem notranjih kontrol na revidiranem področju deloval ustrezno«.

V javnosti zvočni posnetek s sestanka

Minister je izredno notranjo revizijo postopka nakupa helikopterjev za HNMP odredil 26. avgusta, potem ko so na Televiziji Slovenija objavili zvočni posnetek s sestanka januarja letos, ko naj bi se v času trajanja postopkov prvega razpisa za nakup helikopterjev za nujno medicinsko pomoč v prostorih letalske policijske enote na Brniku sestala 11-članska zasedba predstavnikov ministrstva za zdravje, letalske enote policije ter zdravnikov in reševalcev.

Ministrstvo je namreč na razpisu za nakup dveh reševalnih helikopterjev, ki je bil objavljen 14. maja, izbralo ponudbo podjetja Leonardo v višini 31,964.000 evrov z DDV. Drugi ponudnik Airbus Helicopters Deutschland s svojo ponudbo v višini 30,365.087 evrov z DDV po navedbah ministrstva ni v celoti ustrezal zahtevam naročila. Na račun poteka postopka so se v minulih mesecih zvrstili številni očitki o domnevnih nepravilnostih.

