Dvorišče, kjer živi Stanko Šušteršič iz Gorenjih Lakovnic, je delno razkopano, na robu pa so na paletah zloženi tlakovci, novi in stari. Že jeseni predlani so delavci zaključili dela, ko so urejali kanalizacijo za komunalne odpadne vode, za njimi pa je ostalo razkopano dvorišče. »Saj ga bom sam uredil, kot mora biti, ampak se mi res neumno zdi. Zato želim svojo izkušnjo povedati v poduk drugim, da bodo pozorni, kaj podpišejo. Šele pozneje sem namreč izvedel, kaj sem podpisal ob zaključku del, da se torej strinjam z ureditvijo, kot je,« je začel svojo izkušnjo opisovati Šušteršič. Zdaj vidim,...