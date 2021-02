Zatrjujejo, da je škatle injekcij v Rog prinesel Milan Krek

Janko Belin, vodja društva Areal. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook



Nekdo naj bi brizge namenoma raztresel

Prostori društva Areal v nekdanjih tovarni Rog dan pred deložacijo. FOTO: Osebni arhiv



V Ljubljani ni varne sobe za uporabnike drog

Prostori društva Areal v Rogu so bili po Belinovih besedah leta 2017 prenovljeni in spremenjeni v terensko ambulanto, tam pa so zagotavljali red in čistočo. Zadnja leta se predvsem posvečajo preprečevanju predoziranja in delijo brizg. »Bolj smo aktivni ko gre za zmanjševanju škode, na primer zbiramo podatke o razširjenosti zasvojenosti, o odnosu družbe do uživalcev drog in sodelujemo z mnogimi organizacijami,« pojasnjuje Belin, ki pravi, da je omogočanje dostopa do brizg za injiciranje ena izmed osnovnih strategij preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Belin trenutno dela tudi kot prostovoljec na nevrološki kliniki v Ljubljani.

Kmalu potem, ko je Mestna občina Ljubljana (MOL) prevzela prostore nekdanje tovarne Rog, v katerem so delovala tudi različna društva, so iz občine sporočili, da so tam odkrili tone smeti, med katerimi so bile tudi rabljene in nove narkomanske igle. Toda po besedah Janka Belina iz društva Areal je nove, še zapakirane igle, v Rog prinesel nekdanji predstojnik koprske enote NIJZ, ki se je več let ukvarjal s problematiko drog, preden je postal direktor Nijz.»Brizge, ki so bile tako senzacionalno 'najdene' v prostorih Tovarne Rog, so bile del projekta DBM (Droge-brezdomci-migranti). Društvo za zmanjševanje škodljivih posledic uporabe nedovoljenih drog Areal ga izvaja od leta 2017. Karton brizg je maja 2018 v Rog osebno pripeljal Milan Krek,« je za Slovenske novice povedal predsednik društvaBrizge so injekcijske igle, ki se jih lahko kupi tudi v lekarni, a ko so jih našli v prostorih Rog, je završalo. Društvo Areal je eno od društev, ki je tam delovalo. Belin zagotavlja, da ob rušenju zagotovo niso našli že uporabljenih igel, kakor je za medije navedla MOL. »Dan, preden so začeli rušiti Rog, smo v pisarni društva posneli video in več fotografij. Prostor je bil brezhibno pospravljen, dokumentacija na svojem mestu. Tudi prostori Kooperative Rog so bili pospravljeni, dvorišče pometeno,« se dneva pred januarsko deložacijo, ko je MOL po več letih v svojo last nazaj prevzel prostore, spominja Belin.Milan Krek je po njegovem pripovedovanju v Rog osebno prinesel injekcije. »Bila je sreda v maju 2018. Spomnim se, da je, zdaj svetnik MOL, ki je bil takrat v Kooperativi, v Rogu vodil delavnice popravljanja koles, ko je prišel Krek. Da je pripeljal brizge, obstajajo pisni in digitalni dokazi, « zatrjuje Belin. Nekaj smo jih videli tudi sami.Kreku smo poslali vprašanje, ali je, še preden je postal direktor Nijz, v Rog osebno prinesel škatle igel in s kakšnim razlogom. Sodeč po odgovoru, ki nam ga je v njegovem imenu poslal NIJZ, Krek ne ve, da je bil kdaj s tem namenom v Rogu. »V Sloveniji imamo mrežo 18 Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Vsak center ima svojega nosilca dejavnosti. Iz katerega so igle, je težko odgovoriti oziroma ugotoviti,« so dejali. Na vnovično vprašanje, ali je igle v Rog prinesel Krek, so nam odgovorili, da je »Krek odgovoril v smislu, kot smo zgoraj napisali«.V letih 2016 ob prvem valu migrantov je bilo v Sloveniji tudi nekaj tujcev, ki so injicirali drogo, zato so takrat na NIZJ projekt DMB zagnali in prosili Kreka za brizge. »Po letu 2018 oziroma pozimi 2019 smo opazili porast uporabe tablet med migranti, zato smo ponovno prosili Milana Kreka za nove, večje brizge, bolj primerne za tiste, ki injicirajo zdrobljene tablete. Teh takrat nismo dobili,« okoliščine dodatno osvetljuje Belin.O fotografiji domnevno že rabljenih igel, ki jih je medijem posredovala MOL, Belin pravi, da gre za manipulacijo in da je moral nekdo odpreti paketi in raztresti igle.»Fotografija je bila verjetno posneta v naši pisarni, zgoraj desno je tiskan bilten UNDOC in vidi se podlaga, ki sem jo imel na mizi. So pa ozadje prilagodili in je morda fotografirano tudi kje na tleh. Naš prostor je bil povsem pospravljen in brizge so bile v kartonu, nevidne očem. Da jih je nekdo vzel iz škatle in jih aranžiral po razmetanih dokumentih, je nizkotna poteza tistih, ki v Sloveniji že leta izkoriščajo politiko do drog za lastne cilje, « je oster Belin, ki pravi, da so ob deložaciji za seboj pustili le več zaprtih paketov čistih, še neuporabljenih igel.Za komentar o domnevno prirejenih fotografijah smo vprašali MOL, njihov odgovor še čakamo.V nekaterih medijih so se pojavile menda tudi informacije, da je v Rogu delovala varna soba za injeciranje, kar pa Belin zanika, a poudarja, da bi bile te še kako nujne, zato predlaga nakup vsaj dveh mobilnih kombijev, opremljenih kot terenski ambulanti.Za komentar smo prosili tudi društvo Stigma, društvo za zmanjševanje škode zaradi drog. Tam se strinjajo, da je pomanjkanje varnih sob za uporabnike drog v Ljubljani problem. »Uporabljajo jih v slabih higienskih razmerah, tudi v zapuščenih hišah oziroma tam, kjer je možnost. Možno je, da si kdo za mesto uporabe drog izbral tudi Rog,« pojasnjuje predsednik društva Stigma Borut Bah. O možnosti, da je nekdo v Rogu odvrgel uporabljene igle, Bah ni želel komentirati, ker razmere slabo poznajo.Je pa Bah poleg potrebe po varni sobi v prestolnici opozoril tudi na premalo namestitev za brezdomce. »V Ljubljani je veliko uporabnikov drog, med katerimi so nekateri tudi brezdomni. Zanje je v Ljubljani premalo namestitev, zato si za prenočitev izbirajo tudi zapuščene stavbe, v katerih je bivanje nevarno, med njimi pa si je kdo verjetno za prenočitev izbral tudi Rog«. Po deložaciji so si tako svoje mesto morali izboriti drugje.