Zatresla so se tla v bližini Domžal, ste čutili potres?
Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Senožet, Moravč, Dolskega in okoliških krajev.
V ponedeljek, 11. avgusta 2025, ob 20.43 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,6 v bližini Domžal.
Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Senožet, Moravč, Dolskega in okoliških krajev. »Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98, «je sporočila Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo.
