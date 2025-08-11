TRESENJE TAL

Zatresla so se tla v bližini Domžal, ste čutili potres?

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Senožet, Moravč, Dolskega in okoliških krajev.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Depositphotos
Fotografija je simbolična. FOTO: Depositphotos

A. G.
11.08.2025 ob 21:52
A. G.
V ponedeljek, 11. avgusta 2025, ob 20.43 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,6 v bližini Domžal.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Senožet, Moravč, Dolskega in okoliških krajev. »Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98, «je sporočila Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo.

potres urad za seizmologijo tresenje tal seizmografi Slovenija Domžale magnituda seizmologi

