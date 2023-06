Že drugič v tem dnevu: ste čutili, kako so se zatresla tla?

Tla so kot kaže danes precej nemirna. Seizmografi državne mreže so v dopoldanskem času zabeležili kar dva potresna sunka.

Prvič so se tla zatresla ob 10.38 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,0 v bližini Črnomlja, 70 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Semiča in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Drugi potres pa so zaznali ob 11.52. Potres magnitude 1,5 so zaznali v bližini Metlike, 68 km jugovzhodno od Ljubljane.Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Semiča, Črnomlja in okolice. Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Treslo se je tudi pri sosedih

Malo pred osmo uro zjutraj pa so nekoliko močnejši potres zaznali na območju Siska. Stresel jih je potres z magnitudo 3,5. Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (ESMC) je bil epicenter potresa deset kilometrov jugovzhodno od mesta, tresenje tal pa so nekateri čutili tudi v 59 kilometrov oddaljenem Zagrebu.

Žarišče potresa, ki je ob 7.45 prebudil številne prebivalce, je bilo po na petih kilometrih pod površjem, poročil o morebitni škodi pa ni.