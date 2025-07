Zato bo med 12. in 19. uro na cestah več policistov

V sklopu izvajanja poostrenih aktivnosti za zagotavljanje varnosti ranljivih udeležencev cestnega prometa, kamor spadajo poleg pešcev spadajo še vozniki enoslednih motornih vozil, kolesarji in vozniki lahkih motornih, bodo policisti na območju Policijske uprave Maribor danes med 12. in 19. uro izvajali poostren nadzor cestnega prometa.

»Pogostost udeležbe ranljivih udeležencev cestnega prometa v prometnih nesrečah je v veliki meri odvisna od obnašanja in ravnanja teh udeležencev v posameznih časovnih obdobjih, pa tudi od drugih dejavnikov, kot so na primer vremenske razmere in gostota cestnega prometa. Tem okoliščinam bomo prilagodili poostren nadzor cestnega prometa in v primeru ugodnih vremenskih razmer poseben poudarek namenili nadzoru voznikov enoslednih motornih vozil in kolesarjev, v primeru slabših vremenskih razmer pa ugotavljanju kršitev, povezanih z varnostjo pešcev,« je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor Matej Harb.

Policisti zato voznike še dodatno pozivajo k umirjeni vožnji in spoštovanju cestnoprometnih predpisov.