Zastrupitev mladoletnika z bomboni: Starša sta ga našla v petek zvečer, ni mogel niti govoriti

Slovenijo je v četrtek pretresla vest, da so na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana zaradi zaužitja pokajočih bombonov z okusom jagode, ki se v Ljubljani prodajajo pod imenom Dynamite Popping Candy, obravnavali primer intenzivne hospitalizacije mladoletne osebe, ki je utrpela zastrupitev. Vzorec omenjenih bombonov vsebuje polsintetični kanabinoid HHC-C9 (CC9).

Podrobnejše informacije o dogodku so na tiskovni konferenci predstavili predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Policije in Združenja DrogArt.

Kot je pojasnila Mateja Jandl z NIJZ, gre za dogodek, ki ga spremljajo v sistemu zgodnjega obveščanja in ki ga še preiskujejo. Kot je dodala, nove psihoaktivne snovi sproti dodajajo na seznam prepovedanih drog.

O tej snovi imajo še vedno malo informacij

Gre za popolnoma nove snovi, zato je izredno malo informacij o tveganjih in odmerkih, pa je poudaril predstavnik Združenja DrogArt Marko Verdenik, ki dodaja, da je na tej točki izredno pomembno zbiranje informacij. Po njegovih besedah gre pri polsintetičnih kanabinoidih za snovi, ki imitirajo učinke kanabisa in THC in ga s spreminjanjem molekule spremenijo v aktivno snov. To proizvajalci počnejo zato, da se izognejo prepovedim.

Po besedah zdravnika Damjana Grenca s centra za zastrupitve na ljubljanski UKC sta mladoletnika starša doma našla v petek zvečer, imel je motnje zavesti, ni mogel govoriti, na poti v bolnišnico pa je večkrat bruhal.

Fant je po besedah zdravnika zanikal, da je karkoli vzel. Testiranje na droge je bilo negativno, saj da običajni testi novih snovi ne zaznajo, je opozoril Grenc. Pacienta so med koncem tedna temeljito preiskali, v ponedeljek pa je mati na oddelek prinesla pokajoče kristale, ki jih je našla med fantovimi stvarmi. Izkazalo se je, da so prav ti povzročili hudo zastrupitev.