Zastrupil se je z alkoholom, nato pa drago plačal: Ko ti niti dodatno zavarovanje ne koristi

Na facebook strani Kraljev ulice se je pojavil zapis moškega, ki so ga pred časom odpeljali na ugrenco na treznenje, nato pa je za to storitev prejel račun. Ker je imel tako osnovno kot dodatno zdravstveno zavarovanje urejeno, je bil prepričan, da bodo storitve plačane iz tega naslova. A v UKC Ljubljana opozarjajo, da so vse tovrstne storitve samoplačniške.

Moški takole opisuje svojo zgodbo:

»Pred leti, ko sem bil še na cesti, sem se šel v UPK Ljubljana Polje dogovorit za zdravljenje odvisnosti od alkohola. Tam so mi določili datum začetka zdravljenja. Vse lepo in prav. Potem pa je psihiatrinja poklicala reševalce, da so me odpeljali na urgenco na treznjenje in nekaj dodatnih (nepotrebnih) pregledov.

Na urgenci so opravili svoje v manj kot dveh urah. Ker sem imel tako osnovno kot tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, sem bil prepričan, da so vse njihove storitve plačane. V nasprotnem primeru bi me morali seznaniti s tem, da niso, in bi moral menda tudi podpisati ustrezno pisno izjavo, da se s stroški strinjam. Minilo je nekaj let, vmes sem še nekaj časa živel na cesti, zato seveda nisem dobival pošte, potem pa sem od sodišča nenadoma prejel sklep o izvršbi za neplačan zdravniški pregled zaradi akutnega alkoholnega opoja z ukrepi detoksikacije. Rok za pritožbo je kokopak že zdavnaj potekel, medtem pa se je nabralo tudi že kar nekaj zamudnih obresti.

Nasvet vsem, ki nimate denarja na pretek: pazite, koliko popijete in da vas ne odpeljejo na urgenco, kajti tam imajo svoj sistem zaračunavanja storitev, ki nima nobene pravne podlage!«

UKC Ljubljana: Vse tovrstne storitve so samoplačniške

Kot pojasnjuje vodja internistične prve pomoči v UKC Ljubljana Hugon Možina je glede na pravila ZZZS samoplačnik vsakdo, ki ga zdravijo zaradi take samozastrupitve. »Seveda izločimo bolnike, ki sami niso opravilno sposobni (npr. psihiatrični bolniki),« še dodaja. Število zastrupitev z alkoholom po njegovih besedah ni veliko in takih ne vidijo vsak teden. Takšnih primerov je vsako leto manj.

Kot še dodaja Možina, se račune izstavlja na podlagi 25. člena pravil o obveznem zdravstvenem zavarovanju, ki med drugim pravi, da med pravice ne sodijo storitve, ki so povezane z iztreznitvijo ob akutnem alkoholnem opoju.

V letu 2021 so v UKC Ljubljana obravnavali 25 akutnih alkoholnih opojev (izključno prisotnost alkohola v krvi). 40 bolnikov so obravnavali pod diagnozo duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola, 89 bolnikov pa z diagnozami duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja ostalih snovi (psihotropna zdravila, droge, sedativi, kokain ipd.). Večji porast takšnih bolnikov je ob vikendih ali posebnih dogodkih (npr. novo leto, prazniki, večji dogodki v mestih, koncerti in podobno).