Zastonj parkiranju pod Veliko planino šteti dnevi

Občina Kamnik je odločila, da bo na območju Velike Planine od jutri parkiranje na označenih parkiriščih od Kranjskega Raka proti Veliki in Mali planini plačljivo. Za to so se, kot so sporočili, odločili z namenom ohranjanja, razvoja in spodbujanja turizma na Veliki planini, češ da se bo z urejenim in nadzorovanim parkiranjem vozil zmanjšali obremenjevanje okolja in s tem povezane negativne posledice. S tem naj bi tudi rešili težave, saj je predvsem v poletnih mesecih pogosto prihajalo do neurejenega parkiranja vozil, ki so občasno povzročala prometne zamaške in s tem onemogočala nujen dostop intervencijskih vozil. Del sredstev iz plačane parkirnine bodo namenili vlaganju v razvoj območja Velike planine.



Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije je bilo za izvajanje upravljanja in vzdrževanja parkirišč izbrano podjetje Velika planina, d. o. o. Parkiranje na petih označenih parkiriščih bo možno plačati na križišču pred parkiriščem na Rakovih ravneh. Na vseh označenih parkiriščih bodo na informacijskih tablah objavljena navodila za plačevanje parkiranja preko SMS sporočila z registrsko številko vozila.



Višina dnevne parkirnine vse dni v tednu bo znašala:

motorno kolo: 5,00 evrov,

osebni avtomobil: 7,00 evrov,

kombi ali avtodom: 20,00 evrov,

avtobus ali minibus: 50,00 evrov.



Višina letne parkirnine znaša:

motorno kolo: 25,00 evrov,

osebni avtomobil: 35,00 evrov,

kombi ali avtodom: 100,00 evrov,

avtobus ali minibus: 250,00 evrov.



Seznam parkirišč, kjer je parkiranje dovoljeno:

Jelšev konfin,

na Kisovcu,

Rakove ravni,

Ušivec in

Mačkin kot.