Zastonj do zdravnika, banke, trgovine

Kako do Prostoferja?

Sprejemanje naročil in organizacija prevozov potekata prek klicnega centra na številki 080 10 10, na katero lahko uporabniki pokličejo od od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro, najmanj tri dni pred želenim prevozom. Prevozi se izvajajo ob delavnikih med 7. in 17. uro.

Njegov namen je izboljšati mobilnost starejših občank in občanov, ki potrebujejo prevoz, a ne vozijo in zato težje dostopajo do storitev in opravkov, javnih in plačljivih prevozov pa tudi ne morejo uporabljati. Poleg tega imajo uporabniki Prostoferja nižje mesečne dohodke in so prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Občanke in občane vozijo starejši aktivni vozniki.Mestna občina Koper je za potrebe projekta zagotovila dve vozili, eno že obratuje, drugo bo v sistem vključeno jeseni, hkrati pa občina skrbi za zavarovanje voznika ter sopotnikov, krije vse stroške vozila, kot sta zavarovanje, gorivo, in stroške klicnega centra, ki je koordinator prevozov. Snovalec Prostoferja, Zavod Zlata mreža, skrbi za nabor voznikov prostovoljcev in njihovo obvezno usposabljanje.Zdaj je v sistem prijavljenih približno 15 voznikov, ob prevzemu drugega vozila bo ta številka še nekoliko porasla, nam je povedala višja svetovalka za odnose z javnostmi Mestne občine Koper: »Po podatkih Gerontološkega centra Koper, ki koordinira prevoze, je povpraševanja po storitvah veliko. Do zdaj je storitev brezplačnega prevoza naročilo pet uporabnikov, dva iz Kopra, po en pa iz Svetega Antona, Škofij in Trebeš. Gre za prevoz do zdravnika, banke, okulista in upravne enote.«Oče projekta Prostofer in direktor Zavoda Zlata mrežaje za Slovenske novice povedal, da se je Prostofer, ki deluje v 38 slovenskih občinah, s skupno okoli 40 vozili in več kot 500 prostovoljnimi vozniki povsod odlično prijel, taka pričakovanja ima tudi za Koper: » Program naj bi do konca leta zaživel tudi v Piranu,« pravi Bogataj, ki računa na to, da bo Prostofer do konca leta v skupno 50 oziroma 60 občinah.