Zastoji na pomurski in primorski avtocesti, tudi na ljubljanski obvoznici

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče na dolenjski avtocesti oviran promet med predoroma Debeli Hrib in Mali Vrh proti Novemu mestu.

Na štajerski avtocesti je oviran promet pred Šentrupertom proti Ljubljani zaradi kosov pnevmatike.

Zastoji tudi zaradi gradnje in pripravljalnih del

Zastoji so na pomurski avtocesti od Pernice proti Mariboru pred delovno zaporo, v Podravju od razcepa Dragučova proti Ptuju ter pred Borovci proti Ormožu. Prav tako so zastoji tudi na primorski avtocesti od Brezovice proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in proti Štajerski ter od Kozarij proti Dolenjski.

Zastoji so tudi na cestah Vodice-Moste, Medno-Medvode, Tomačevo Črnuče in Ljubljana-Škofljica.

Regionalna cesta Dekani-prehod Škofije bo zaprta na Spodnjih Škofijah do konca junija zaradi gradnje krožišča.

Pripravljalna dela so v obe smeri na gorenjski avtocesti med galerijo Moste in Podtaborom ter na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem.

