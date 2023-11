Zastareli vozni park ovira intervencije, 47 let že ima najstarejše vozilo

»Gasilci v Krškem se vse bolj ukvarjajo s tem, kako bodo uspešno in varno prišli na kraj dogodka, kot pa s tem, kako bodo uspešno posredovali,« je na strokovnem dnevu Gasilske zveze (GZ) Krško dejal njen poveljnik Borut Arh.

Z njim se je strinjalo vseh 444 navzočih, saj so prepričani, da je treba stanje v krškem gasilstvu nujno izboljšati. Kot je poudaril predsednik GZ Krško Sandi Lekše, glavni problem tiči v zastarelem voznem parku. Ta je, kot ocenjujejo, zdaj že kritičen.

Sandi Lekše ocenjuje, da so na kritični točki.

Tale tam je že bolj za v muzej kakor za akcijo.

47 let že ima najstarejše vozilo.

Gasilci so prepričani

Vozni park trenutno šteje 47 gasilskih vozil, od katerih jih je le pet mlajših od pet let. Cisterne so v povprečju starejše od 30 let, vozila za prevoz moštev pa čez 17 let, najstarejše jih ima 47.

»Pomembnost dobro opremljenih gasilskih enot se vse pogosteje kaže v porastu zahtevnih intervencij, kot smo jim bili priča v nedavnih neurjih, poplavah, gozdnih požarih in industrijskih nesrečah. Vendar pa na takšne dogodke težko odgovarjamo z zastarelim voznim parkom,« ugotavlja Lekše. V lokalni skupnosti, kjer imajo jedrski objekt in drugo razvito industrijo, si je težko zamisliti, da gasilci ne bi bili primerno opremljeni, poudarjajo.

Samo debata ne bo prinesla rešitve.

Bolj se ukvarjajo s tem, kako bodo varno prišli na kraj dogodka, kot pa s tem, kako bodo uspešno posredovali.

Namen strokovnega dne z naslovom Nove ideje za nov zagon je bil, da bi v konstruktivni razpravi udeleženci tvorno prispevali ideje in predloge za nov zagon gasilstva v Krškem. Društva lahko tudi sama pridobijo dodatna finančna sredstva ali pa se na razpisih potegujejo za evropska sredstva. A ukrepati bo treba kmalu in ni več veliko časa za razpravljanje. Gasilci so prepričani, da bosta tudi država in lokalna skupnost ukrepali po svojih močeh.

Podžupan Mestne občine Krško Janez Jože Olovec se zaveda pomena gasilcev in se jim je zahvalil za njihovo požrtvovalnost in pomoč ob zadnjih intervencijah, ko je toča oklestila Krško, prav tako za pomoč in posredovanje ob letošnjih katastrofalnih poplavah, ki so prizadele večji del Slovenije. Žal pa samo pohvale ne bodo izboljšale razmer v krškem gasilstvu.