Zastal nam je dih: Snežni plaz na Korošici! Več zasutih (FOTO)

Z besedami iz naslova se je začela današnja objava Gorske reševalne zveze Slovenije na facebooku. Na srečo so sledile besede, da gre samo za večjo mednarodno vajo reševanja zasutih v snežnem plazu.

Vajo organizira GRS Tržič v sodelovanju z gorskimi reševalnimi službami Borovlje, Jezersko in Radovljica. Na vaji sodelujeta tudi helikopterski posadki Slovenske vojske in slovenske policije, ki skrbita za iskanje zasutih s plazovno žolno, prevoz moštva in reševalnih psov, opreme ter hiter prevoz ponesrečenih v nadaljnjo oskrbo.

Dodali so še, da trenirajo, da bo takrat, ko gre zares, vse teklo usklajeno, učinkovito in najboljše za tiste, ki pomoč nujno potrebujejo: »Saj v gorskih nesrečah, posebno v snežnem plazu, šteje vsaka minuta!«