Zaslužite s korono

Najlepša razgledna točka

Pomnik miru na Cerju se dviga nad Vipavsko dolino. To je 25 m visok razgledni stolp, postavljen v spomin vsem braniteljem slovenske zemlje v zgodovini naroda. Kamniti velikan, postavljen na pobudo društva Tigr, med zidovi skriva dragocene zaklade zgodovine in umetnosti. Zanimiva arhitektura veličastne trdnjave je umeščena v osrčje naravnega amfiteatra, od koder pogledi potujejo na vse strani neba. S Cerja lahko opazujete Jadransko morje, Furlansko nižino, Julijske Alpe in Vipavsko dolino. Pomnik miru je leta 2018 prejel nagrado mednarodnega združenja Kultura - Natura za ohranjanje in valorizacijo kulturne dediščine in je po mnenju tujih gostov nosilec priznanja Turistične patrulje za najlepšo razgledno točko v Sloveniji.

Nagradili bodo aforizme, poezijo, prozo in pravljice.

Koronavirus je med nami – kot nepovabljen gost, na katerega nismo bili pripravljeni. Povsem je spremenil naš vsakdanjik, počutje, prioritete in vrednote. Svet nikoli več ne bo enak. Kako se počutimo ob nemoči, nezmožnosti obvladovanja razmer ali predvidevanja prihodnosti? Nekatere prevevata tesnoba in strah zase, za svojce, za planet, drugi razumejo okoliščine kot priložnost, da postavimo temelje za drugačen, boljši svet.»V razmerah, ko nas premetavajo vse sorte čustev in je srce močnejše od razuma, se običajno rojevajo najboljše zgodbe. Da bi jih ujeli v trenutkih najglobljih občutkov, povezanih s pandemijo in vizijo drugačne prihodnosti, smo s Turizmom Miren - Kostanjevica zasnovali literarni natečaj. Vse, ki imajo afiniteto do pisanja, vabimo, da poprimejo za pero ter ubesedijo svoja čustva in razmišljanje o spremembah, ki jih je v naš vsakdanjik vnesel covid-19. Literarna dela, misli, poezija, zgodbe in pravljice bodo trajen spomin na to zahtevno obdobje, ki ga bomo delili z mlajšimi generacijami, in ne nazadnje opomin, ki bo narekoval naša dejanja v prihodnosti,« je v popotnici natečaju povzel župan občine Miren - KostanjevicaVlogo žirantov so prevzeli odlični predstavniki slovenskega literarnega prostorain, ocenjevali pa bodo štiri kategorije prispevkov, to so aforizem, poezija, proza in pravljica.Natečaj se je začel aprila in se bo končal septembra. Sodelujoči literarne izdelke oddajo prek spletne strani www.mirenkras.si/natecaj. Najboljša dela v posamezni kategoriji po mnenju žirije bodo nagrajena s finančnimi nagradami v višini 200 evrov neto in priznanji. Slavnostni podelitvi bodo sledili tematski literarni večeri v Pomniku miru na Cerju in knjižna izdaja najboljših del.