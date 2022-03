Po Sloveniji zatulile sirene, Hrvati so jih utišali

Zvok glasnih siren in eksplozij te dni spremlja ukrajinsko prebivalstvo. Prav zato so se na Hrvaškem odločili, da tokrat ne izvedejo preizkusa siren, ki ga gasilci izvedejo vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri. Menda ne želijo namreč vznemirjati prebivalstva, ki da ima še v spominu osamosvojitveno vojno pred približno 30 leti.

Kaj pa pri nas? Kot so nam pojasnili pri Upravi za zaščito in reševanje RS, 6. odstavek 12. člena uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja določa, da se znak za preizkus siren uporabi vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri in to izvajamo vsa leta. »Ljudje so tega navajeni, zato smo se odločili, da se preizkus normalno izvede.« Enako so potrdili tudi pri Gasilski zvezi Slovenije, kjer ne vidijo razloga za odpoved siren, razmere v Sloveniji so vendarle povsem normalne.

Vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri sicer gasilci preizkusijo sirene z znakom za konec nevarnosti. »Preizkus siren z znakom za konec nevarnosti je del ozaveščanja prebivalstva, s katerim želimo zvišati poučenost prebivalcev o nevarnosti naravnih in drugih nesreč,« so še zapisali pri upravi za zaščito in reševanje.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.