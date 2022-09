Začetek pouka prinesel prek tri tisoč okužb, začenja se cepljenje s prilagojenim cepivom

Danes se začenja cepljenje proti covidu 19 z novim cepivom podjetja Pfizer, ki je prilagojeno prvotni različici koronavirusa in koronavirusni različici omikron. Izvajalci cepljenja so prejšnji teden naročili okoli 4.900 odmerkov tega cepiva, prejeli pa ga bodo danes, so za STA sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.