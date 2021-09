Skrb vzbujajoče: Slovenija med državami z najslabšo epidemiološko sliko

Novi ukrepi?

Vlada se bo na današnji redni seji seznanila tudi z aktualnimi epidemiološkimi razmerami po državi in pretresala ukrepe. Glede na napovedi je pričakovati, da bo na predlog svetovalne skupine za covid 19 predvidoma obravnavala tudi t. i. semafor oziroma načrt ukrepov za obvladovanje epidemije.



Ali bo vlada sledila predlogu stroke, bo predvidoma znano okoli 16. ure, ko bo novinarska konferenca. Spremljali jo boste lahko tudi na naši spletni strani.



Svetovalna skupina pod vodstvom Mateje Logar je v ponedeljek pripravila predlog omejevalnih ukrepov glede na različne faze epidemije. Po neuradnih informacijah STA predlaga, da bi se v kriznih fazah širilo obvezno izpolnjevanje pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Medtem pa si prizadevajo, da bi bile šole ves čas epidemije odprte.



Prehod v posamezne faze naj bi bil odvisen od števila hospitalizacij covidnih bolnikov, meje različnih faz pa naj bi sovpadale s strategijo za bolnišnično obravnavo covidnih bolnikov.



STA

ECDC: Poživitveni odmerek za večino populacije še ni nujno potreben

V celoti cepljeni posamezniki v splošni populaciji poživitvenega odmerek cepiva proti covidu 19 trenutno še ne potrebujejo nujno, je tudi sporočil ECDC. Ob tem so dodali, da je smiselno o uvedbi dodatnega odmerka razmisliti za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom. ECDC opozarja, da je pomembno razlikovati med poživitvenim odmerkom za ljudi, ki so se ustrezno odzvali na primarno cepljenje, in dodatnim odmerkom za tiste z oslabljenim imunskim sistemom, katerih imunski sistem se na cepljenje ni ustrezno odzval.



»Vsa cepiva, odobrena v EU/EGP (evropskem gospodarskem prostoru), trenutno nudijo odlično zaščito pred hospitalizacijo, hudim potekom bolezni in smrtjo zaradi covida 19, medtem ko približno eden od treh odraslih starejših od 18 let v EU/EGP še vedno ni v celoti cepljen,« je na spletni strani zapisal ECDC, ki je prav tako opozoril, da bi morala biti trenutno prednostna naloga precepiti populacijo, ki še ni prijela prvih dveh odmerkov cepiva, in upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.



Evropska agencija za zdravila (Ema) še ocenjuje podatke v zvezi s poživitvenimi odmerki.



STA

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je danes objavil nov epidemiološki zemljevid Evrope, na katerem je Slovenija spremenila barvo. Še prejšnji teden smo bili na zemljevidu ECDC oranžni, sedaj pa smo, kar glede na epidemiološke številke ni presenečenje, obarvani rdeče.Slovenija se je tako na seznamu rdeče obarvanih držav pridružila nekaterim državam zahodne Evrope, ki so na njem že nekaj časa, kot so Nemčija, Francija, Belgija, Španija in Portugalska. Od sosednjih držav nobena ni povsem obarvana rdeče, le deli Avstrije, Italije in Hrvaške (njene obalne regije so še vedno oranžne), medtem ko je Madžarska še vedno zelena.Za prehod v rdečo fazo po evropskem semaforju mora 14-dnevna pojavnost koronavirusa na 100.000 prebivalcev v neki državi znašati več kot 200, če je delež pozitivnih višji kot štiri odstotke. Po podatkih Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) je bila v sredo ta številka pri nas 283 (v torek prejšnji teden je bila še 178).Po projekcijah Instituta Jožef Stefan (IJS) pa bo Slovenija kmalu ponovno spreminjala barvo: temno rdečo fazo naj bi predvidoma dosegli 17. septembra.