Skrb vzbujajoča napoved IJS o tem, kaj nas čaka čez nekaj dni

Kaj nas čaka v tretji fazi (do 86 zasedenih intenzivnih postelj)?

Maske bi bile obvezne za vse učence osnovnih šol. Prostovoljno samotestiranje dijakov in učencev osnovnih šol bi potekalo pogosteje, dvakrat na teden.



Nadzorovano samotestiranje dvakrat tedensko bi bilo v tej fazi obvezno za zaposlene, ki prihajajo v stik s strankami, pacienti, učenci, dijaki ali oskrbovanci, in ne bi bili cepljeni ali prebolevniki.



Obvezen pogoj PCT bi se razširil in bil zahtevan tudi za športnike, starejše od 12 let v zaprtih prostorih.



Dovoljena bi bila zasebna druženja do 25 ljudi brez pogoja PCT.



Pogoj PCT je strokovna skupina v tej fazi predlagala tudi za zaposlene v drugih dejavnostih.

Dnevno pozitivni testi. FOTO: IJS

IJS: Vsaj starejši od 40 let naj se čim prej cepijo

Epidemija covida 19 narašča s podvojitvenim časom približno 13 dni. Kot napovedujejo na Institutu Jožef Stefan (IJS), se bo podvojitveni čas predvidoma še skrajšal. Slovenija, ki je po kriterijih ECDC v rdeči fazi, pa bo v temno rdečo predvidoma prešla sredi septembra. Na IJS izpostavljajo, da smo glede na novi semafor ukrepov, ki ga vlada sicer še ni uradno potrdila, v drugi fazi, v tretjo pa bomo predvidoma prešli sredi septembra. Če se bo trenutno stanje nadaljevalo, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah.Trenutno efektivno reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi prenese okužbo en okuženi, hkrati pa obravnava uvožene okužbe, kot bi nastale z lokalnim okuževanjem v Sloveniji, na IJS ocenjujejo na 1,39, lokalno reprodukcijsko število pa na približno 1,33. »Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni,« so zapisali v zadnji projekciji.Da četrti val ne bo preveč narasel in premočno obremenil bolnišnic, naj se po mnenju IJS cepijo čim prej vsi starejši od 40 let. Ob tem pa so navedli, da je zaželena precepljenost odrasle populacije nad 90 odstotkov.V drugem, tretjem in četrtem valu se je okužila približno slaba polovica prebivalstva. Trenutno je delež kužnih približno 0,55 odstotka prebivalstva oz. približno vsak 180. prebivalec. Tedensko povprečje dnevno potrjenih okuženih oseb je po podatkih IJS 649.