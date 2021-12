Šokantni nasvet zdravnice: Slovenci, do pomladi ne zbolite in se ne poškodujte

Čeprav zdravniki dan za dnem opozarjajo nato, v kakšni negotovi situaciji se je znašel naš zdravstveni sistem zaradi preobremenjenosti s covidnimi bolniki, se zdi, da se malokdo zaveda, kako resna je situacija.

Na to je v javnem pismu, ki ga je objavil Primorski dnevnik, opozorila tudi zdravnica Darja Kodrič, specializantka anesteziologije in reanimatologije. V njem razočarana ugotavlja, da njen poklic še nikdar ni bil tako razvrednoten kot v teh časih (nelektorirano). »A ni moj univerzitetni študij veljal za enega najbolj zahtevnih? Zakaj se torej zdaj marsikomu zdi, da branje nekaj člankov lahko nadomesti šest letnikov študija medicine in več tisoč strani debelih knjig kemije, biologije, fiziologije, patologije, mikrobiologije, framakologije, interne medicine …?« Pravi, da domačim vedno z veseljem razloži, če jih kaj zanima: a s poenostavljenimi izrazi, saj želi, da bi jo razumeli. »A ne, ne more razpravljati o terapijah za covid z nekom, ki ni doslej sploh slišal za interlevkin-6 in CD3+ T limfocite, ali o kriterijih za intubacijo z nekom, ki ne pozna razlike med hipoksično in hiperkapnično respiratorno infusicienco.«

Zapisala je še, da jih je v bolnišnicah preplavljal občutek nemoči pred virusom, proti kateremu niso imeli nobenega pravega orožja. »Bilo nas je res strah. Ko si zdravnik, ni slabšega občutka, kot je ta, da zdravniku ne moreš pomagati.« Toda v zdaj med zdravniki prevladuje jeza. »Jeza, ker bi se z višjo precepljenostjo taki obsežnosti četrtega vala lahko izognili. Jeza, ker bodo spet nastradali vsi ostali bolniki, tisti, ki nimajo covida-19. Imajo pa infarkte, srčno popuščanje, možganske kapi in rakava obolenja. Ali pa tudi navadno vnetje slepiča (da, tudi to še obstaja).« Opozorila je, da se zaradi covida zdravniki ne morejo posvetiti svojemu rednemu delu, da odpovedujejo izobraževanja, da si ne morejo privoščiti nobene nenujne odsotnosti iz službe, da imajo prepoved dopustov … »In ne, takega priliva bolnikov ne bi prenesel niti najbolj idealen zdravstveni sistem.«

V pismu se je zahvalila vsem, ki so se cepili, ki dosledno nosijo masko in se s svojim vedenjem skušajo izogniti okužbi. »Čisto vsem želim ne samo, da ne zbolite za covidom, ampak še bolje, da vsaj do pomladi ne zbolite za nobeno drugo boleznijo. Čuvajte se vsaj pred poškodbami in vozite previdno.« Bralcem je položila na srce naj se cepijo, saj se bodo to zimo težko izognili stiku z virusom.