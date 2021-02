Zasijte na fotografijah kot filmske zvezde

FOTO: Huawei

Ustvarite popolne razmere

FOTO: Huawei

Kaj si morate zapomniti pri ličenju?

podaljšuje obstojnost ličil in

dodaja koži sijaj, ki poudarja ali gladi (z osvetljevalci osredotočimo več svetlobe na obrazu, posledično je koža bolj sijoča in mladostnega videza, medtem ko glajenje skrbi za poravnavo strukture kože).

FOTO: Huawei

Po ličenju pride na vrsto fotografiranje

FOTO: Huawei

Kako to, da so ti na fotografijah videti popolni, pri vas pa je zgodba popolnoma drugačna? Morda boste celo začeli verjeti, da niste dovolj fotogenični. Nikar, saj ni res.Ne glede na to, ali se fotografirate sami ali vas fotografira nekdo drug, obstajajo načini, ki vam bodo pomagali vašo podobo na fotografijah narediti popolno. Če se jih boste držali, seveda. Zato se naučite trikov fotografiranja s pametnim telefonomv kombinaciji z nasveti lepotnega strokovnjaka Krzysztofa Nadziejewieca.Ali ni fotografiranje sebe s sprednjo kamero preprosto? V osnovi je. Usmerite kamero v svoj obraz, počakate na primeren trenutek in pritisnete na sprožilec. Rezultat je, kakršen pač je. Odvisen od dveh pomembnih dejavnikov.Poskrbite, da bo vir svetlobe (okno, sonce ali luč) pred vami. Da svetloba razsvetli vaše obličje. To pa zato, ker fotografije z virom svetlobe za vami niso tako lepe, jasne in vsebujejo preveč kontrasta.Razmetana soba, kup umazane posode ali kup smeti niso preveč privlačno ozadje. Kdorkoli bo gledal fotografijo, ne bo videl samo vas, temveč tudi, kar je za vami. Ni pomembno, kako lepi ste videti, če ozadje ni primerno. Neprimerno ozadje lahko popolnoma pokvari fotografijo. Zato najdite primernega, ki bo fotografiji dalo nekaj dodatnega čara. Poleg tega je ozadje pomembno pri uporabi lepotnih učinkov, saj kamera na čistejšem ozadju lažje določi obraz in ga olepša.Upoštevali ste oba nasveta. Zdaj pa poskrbite še za ličenje. Zakaj?Zaradi sposobnosti programskih algoritmov izboljšave fotografij se sprašujete, zakaj bi se naličili, če bo vendarle kamera poskrbela za vse. Res je. Kamere so sposobne marsičesa, vendar delujejo bolje, če jim pomagate. Lepše kot boste pred fotografiranjem naličeni, manj dela bodo imeli algoritmi umetne inteligence in boljši bodo rezultati.Pred nanosom ličil je pomembno, da poskrbite za pravilno nanašanje podlage. Postopek je toliko bolj pomemben pri starejših od 21 let, saj njihova koža ne proizvaja dovolj hialuronske kisline. Podlaga bo poskrbela za boljši videz, saj:Ko izbirate primerno podlago, pomislite na njeno glavno funkcijo in rezultat, ki ga želite doseči. Morda je zaradi obstojnosti še najbolj primerna univerzalna podlaga, saj lahko vse druge učinke pravzaprav dosežete s pomočjo nadaljnjih korakov ličenja.Naslednji nasveti so nekoliko kompleksnejši, a so nujno potrebni in so temelj vsakega vizažista. Poskusite ustvariti naraven, sijoč videz. To boste dosegli, če boste znali izbrati pravi ton.Pri izbiri tona poskušajte temeljno barvo obraza uskladiti s tonom vratu, da se izognete težavam s čudno črto, ki »odreže« spodnjo čeljust od obraza. Barva kože mora biti dosledna, saj bodo le v tem primeru lahko algoritmi kamere popravili napake na obrazu, ki nastanejo zaradi manjših napak med ličenjem ali slabe svetlobe.Oči so okvir obraza, zato jim morate posvetiti dovolj pozornosti. Če želite, da so na fotografiji videti glamurozno, jih spretno označite in pazite, da ne pretiravate z nanosom barvil. Črta s črnim svinčnikom v zgornji liniji trepalnic, ki jo lahko rahlo zmešate s senco ali preprosto podrgnete, in maskara bosta naredili čudež ter osebi na fotografiji pričarali svetlobo v očeh.Koža okoli oči mora biti izravnana z osnovo in usklajena z barvo obraza, saj bo to algoritmom umetne inteligence omogočilo naravno retuširanje. Lažje bodo našli pomembne točke in oči olepšali, če bodo te označene s črtalnikom in maskaro. Marsičesa so namreč sposobni: dodati barve, zgostiti trepalnice in celo spremeniti barvo oči. Vendar jim morate z ličenjem pomagati.Sprednja kamera Ultra Vision telefona Mate 40 Pro premika meje mogočega s podporo ločljivosti 4K in treh vidnih polj, ki segajo od popolne bližine do ultra širokega pogleda. Način počasnega posnetka dodatno poveča njeno vsestranskost, saj omogoči dodajanje dramatičnih učinkov tudi v selfi posnetke.Kamera natančno ohrani podrobnosti, kot so tekstura kože, lasni premeni in trepalnice, ter s tem ustvari življenjske podobe, ki poudarjajo vašo resnično lepoto. Objektiv kamere z ultra širokim kotom zdaj ponuja veliko širše vidno polje, bogatejše podrobnosti na fotografijah, ima izboljšane zmogljivosti pri šibkejši svetlobi in vgrajene algoritme korekcije popačenja za pravilen prikaz obraza.