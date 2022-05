Nedavno smo na kratko poročali o tem, da so policisti v nočnih urah na avtocestnem počivališču Murska Sobota ustavili in kontrolirali voznika osebnega avtomobila, romunskega državljana. Pri nadzoru in pregledu vozila so naleteli na presenečenje. Ugotovili so namreč, da prevaža kar 34 pasjih mladičev različnih pasem brez ustreznih listin in predvsem na neustrezen način. O dogodku so nemudoma obvestili tudi pristojno veterinarsko inšpekcijo, ki je zoper voznika uvedla ustrezen postopek in psičke odvzela. Policisti so romunskega voznika za začetek oglobili zaradi kršitev cestnoprometnih predpiso...