Zaprtje korita: zdravstvene zavarovalnice bodo ob več sto milijonov prihodkov

»S prenosom dopolnilnega zavarovanja na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) želimo preprečiti podražitve in zasebne dobičke iz naslova zdravstvenih zavarovanj«, je prejšnji teden poudaril premier Robert Golob.

Vlada je nato sprejela uredbo, s katero je zamrznila ceno premije, ki mesečno ne sme presegati 35,67 evra, kolikor je trenutno najvišja polna premija na trgu dopolnilnih zavarovanj. A kot opozarja ekonomist Matej Lahovnik: »Po novem bodo morali slabih 36 evrov plačevati tudi tisti, ki so se plačilu dopolnilnega zavarovanja izogibali in ga začeli plačevati šele, ko so resno zboleli, s čimer so zlorabljali sistem.« (Več o tem v njegovi kolumni)

Uredba bo veljala od prvega maja do uveljavitve zakona o novem obveznem prispevku, kar naj bi bilo septembra. Torej lahko vsi, ki so pred dnevi od zavarovalnice Generali prejeli obvestilo, da se s 1. majem premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje zvišuje za dobrih deset evrov, to ignorirajo.

Novinarska konferenca, na kateri so premier Robert Golob, zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan, finančni minister Klemen Boštjančič, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic, podlanka Gibanja Svoboda Tamara Kozlovič, koordinator Levice Luka Mesec in poslanka SD Meira Hot predstavili ukrepe za ukinitev obveznega dodatnega zavarovanja. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Kakšni denarji se obračajo?

Pri zasebnih zavarovalnicah ima dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno 1.494.581 zavarovancev. Po poročanju Dela je pri zavarovalnici Generali sklenjeno 309.640 dopolnilnih zavarovanj, pri Triglavu 449.649 in pri Vzajemni 735.292. V letu 2022 je dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenilo 100.629 oseb, sklenjenih pa je bilo 99.547 zavarovalnih polic, je sporočilo Slovensko zavarovalno združenje.

Obračunana zavarovalna premija je v letu 2022 znašala 632.770.630 evrov. Zavarovalnice pa so iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v letu 2022 izplačale 609.677.712 evrov.

Večmilijonski posli za zasebne zavarovalnice

Če bodo s septembrom ukinili dopolnilno zavarovanje, bodo tri zasebne zavarovalnice ostale brez velikega deleža premij, ki so v preteklosti prinašale večstomilijonske letne posle.

Alojz Ihan, dober poznavalec slovenskega zdravstvenega sistema, je že napovedal, da bo Vzajemna zaradi tega proti Golobu sprožila (gospodarsko-pravniško) vojno. Kaj bo storil Triglav, je vprašanje, saj je v državni lasti. Generali, ki je bil sprožilec aprilske mini reforme financiranja zdravstva, pa je z dvigom premije tako dal vedeti, da ga izčrpavanje ne zanima.

Z ukinitvijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja je skupaj na kocki več kot pol milijarde evrov. Več o tem tukaj.

Kako je posloval Triglav Zdravje in kakšno plačo si je izplačala šefica

Zdravstvena zavarovanja, poleg premoženjskih in življenjskih zavarovanj, predstavljajo tretje področje zavarovalniške dejavnosti Skupine Triglav. Kot so navedli na zadnji Tarči na TV Slovenija, je Zavarovalnica Triglav Zdravje v letu 2022 dobila za 204 milijone evrov zavarovalnih premij, od tega je bilo kar 94 odstotkov vseh zavarovalnih premij od dopolnilnega zavarovanja.

FOTO: Posnetek zaslona

Bistveni delež v Generaliju predstavljajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja. FOTO: Posnetek zaslona

Predsednica uprave Triglav, zdravstvena zavarovalnica Meta Berk Skok je leta 2021 v povprečju prejemala dobrih 17.100 evrov bruto plače na mesec.

Triglav je vlagateljem že izdal opozorilo zaradi vpliva na dobiček. Zdravstveno-zavarovalniška veja Triglava je sicer lani na področju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj pridelala 2,7 milijona evrov izgube. Zakaj? Zaradi dviga cen zdravstvenih storitev. A Triglavu kot celoti ne gre slabo: v letu 2022 so imeli 110 milijonov evrov čistega dobička. To je sicer nekaj manj kot leto prej, a malo slovenskih podjetij dobičke prešteva v trimestnih milijonskih številkah.

Kako je posloval Generali in kakšno plačo si je izplačala šefica

Zavarovalnica Generali je lansko leto pobrala za 133,1 milijona evrov premij zdravstvenih zavarovanj. Bistveni delež predstavljajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, kar 95 odstotkov. V primerjavi z letom 2021 so premije zdravstvenih zavarovanj zrasle za 7,2 odstotka.

FOTO: Posnetek zaslona

Vanja Hrovat, predsednica uprave zavarovalnice Generali je imela leta 2020 mesečno slabih 14.500 kosmate plače. Kakšno izgubo je pridelala, ni znano, ker Generali teh podatkov ne razkriva. A poslovanje z izgubo je bilo zanesljivo, saj je bil prav to povod za velikanski dvig premij za dodatno zdravstveno zavarovanje te zavarovalnice. Kljub temu pa tudi matični družbi, italijanskemu Generaliju, ne gre slabo: marca so se pohvalili, da je ta italijanska zavarovalniška skupina lani vknjižila 2,91 milijarde evrov čistega dobička, kar je 2,3 odstotka več kot predlani. Dobiček iz poslovanja se je povečal za 11,2 odstotka na rekordnih 6,5 milijarde evrov.

FOTO: Posnetek zaslona

Kako je poslovala Vzajemna in kakšno plačo si je izplačal šef

Zavarovalnica Vzajemna temelji na poslu z dopolnilnim zavarovanjem. Leta 2021 je 93,9-odstotni delež vseh svojih prihodkov od premij ustvarila z dopolnilnim zavarovanjem. Prihodki so bili v višini 301.179.420 evrov, kar je za 7,3 odstotka manj kot leto poprej.

FOTO: Posnetek zaslona

Predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln je leta 2021 skupaj z dodatki in nagradami na mesec prejemal dobrih 15.700 evrov. Kakšna bo njegova usoda, ni znano, a je prav Vzajemna tista gospodarska družba, ki bo najbolj na udaru, saj dopolnilna zdravstvena zavarovanja pomenijo njeno osnovno dejavnost.

Vzajemna je lani utrpela šest milijonov evrov izgube zaradi dviga cen zdravstvenih storitev.

FOTO: Posnetek zaslona

Vse tri šefe uprav omenjenih zavarovalnic smo prosili za komentar poslovanja, vpliv ukinitve dopolnilnih zavarovanj na njihovo poslovanje in njihove načrte za prihodnost. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.