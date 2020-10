Zaščitne maske iz džinsa so šle za med (FOTO)

Sabina Žvikart pravi, da imajo ljudje najraje kostanjev med, najboljši pa je hojev.

Zeliščar Milan Kalan pravi, da ljudje najbolj povprašujejo po ameriškem slamniku. FOTOGRAFIJE: Mojca Marot

Še največ smo prodali glinenih pekačev za peko kruha, saj so ga ljudje med epidemijo pekli doma.

30

ponudnikov iz regije je prodajalo izdelke.

Živahno je bilo v Celju na drugi letošnji prireditvi Podeželje v mestu, ki jo je organiziral Zavod Celeia. Trideset ponudnikov iz regije je na stojnicah prodajalo raznolike izdelke, obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi kmečka opravila, denimo ličkanje, ki je bilo nekdaj eno najbolj priljubljenih na vasi. Znova se je izkazalo, da ljudje tovrstne dogodke pogrešajo.»Ne morem kupiti izdelka, če si ga ne ogledam in ne otipam ali pa poskusim, če gre za kakšen kulinarični namaz, recimo,« je dejala Celjanka, ki je bila vesela pestre ponudbe na stojnicah. Na priložnost, da so bili spet med ljudmi, so komaj čakali tudi ponudniki. »Prodaja je bila letos slaba. Še največ smo prodali glinenih pekačev za peko kruha, saj so ljudje v času epidemije kruh pekli doma,« nam je zaupaliz Lončarstva Buser.Da so med najbolj iskanimi zaradi covida-19 zelišča, pa je potrdil znani zeliščars Kalobja. »Ljudje naše izdelke naročajo tudi po spletu, a marsikdo v neposrednem stiku rad pokramlja še o čem drugem ali povpraša to in ono o zeliščih,« je povedal. In dodal, da trenutno ljudi najbolj zanima, kako bi se lahko čim bolj zaščitili pred virusom. »Svetujem jim, naj poskrbijo za imunski sistem. Priporočam jim ameriški slamnik in zdravo prehrano. To je vse.« Kalan ponuja tudi eterično olje poprove mete, kapljico ga kanemo na zaščitno masko proti virusom. »To drži, maska se razkuži, olje pa še nekaj časa vdihavamo in se razkužujemo,« je zatrdil zeliščar.se je lotila izdelave mask iz džinsa, ki so šle za med. No, dejansko je bilo na stojnicah v Celju videti največ medu in medenih izdelkov ter mešanic medu, cvetnega prahu, propolisa in matičnega mlečka, ki prav tako krepijo imunski sistem. Kot nam je povedalaiz znane konjiške čebelarske družine, ima vsak med svoj okus, svojo barvo in svoje zdravilne lastnosti.»Po kakovosti je najboljši hojev, ljudje pa najbolj poznajo kostanjev med,« je pojasnila Žvikartova. Znana čebelarjainiz Laškega sta poleg medu ponujala tudi najboljše, z zlatim znakom kakovosti nagrajene medenjake ter sadne kremne mešanice medu. Tudi iz drzne borovnice, pridelane na ekološki kmetiji v Rimskih Toplicah, ki vsebuje znatno višji delež vitamina C. Priz Lopate pri Celju so obiskovalci našli ekološke izdelke iz aronije, od bio aronije v prahu do sirupa in soka, pa tudi sladek korenčkov namaz ter sladek kumarični namaz z medom. Zeliščno-alkoholni napitek za blaženje prehladnih obolenj so obiskovalci pokušali le na stojnici Društva zeliščarjev Ginko Celje, saj so bile sicer odsvetovane.»Presenečena sem, da nihče ne ponuja suhomesnih izdelkov, denimo salam,« pa nam potoži obiskovalka, ki je želela kupiti kakšno dobro domačo klobaso. Tudi domačega peciva je bilo le za vzorec, zato pa je bilo tisto, ki ga je v imenu Društva podeželskih žena Meta ponujala članica ​, toliko bolj slastno.