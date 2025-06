V sklopu turistične ponudbe zasavske vasi Podkum so organizirali prvi bolšji sejem. Pobudnica je bila predsednica Turističnega društva dediščine in tradicije Podkum Marija Čop, ambasadorka zasavske kulinarike in turizma iz gostišča Čop. Sejem so pripravili v sodelovanju s Športnim društvom Podkum, glede na odličen obisk pa za prihodnje leto načrtujejo ponovitev. Dogodek nosi ime Hribovski bolšji sejem, in sicer zaradi drugačne ponudbe in povpraševanja. Na voljo sta bila namreč predvsem gradbeni material in orodje, tekstila ali nakita je bilo manj. Prihodnje leto bodo krog prodajalcev še razši...