Zasavska jetrnica: tako posebna, da jo bodo zaščitili

»Zasavska jetrnica je pasterizirana mesnina, izdelana iz svinjskega plečeta ali stegna, obrane kuhane svinjske glave s podgrlino, svinjskih jeter, kuhane kože, kuhane prosene kaše, surove čebule, česna, kumine in začimb, zato je zanjo značilen okus po jetrih in kumini. Nadev se napolni v svinjsko črevo premera 36–40 milimetrov ter se na obeh koncih ročno zašpili z leseno špilo. Zasavska jetrnica se lahko proizvaja samo na območju Zasavja, ki ga sestavljajo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija. Zaščita zasavske jetrnice temelji predvsem na tradiciji njene izdelave na geografskem območju in njenem slovesu, viri pa izdelovanje jetrnih klobas povezujejo z rudarskim življem v Zasavju,« je zapisano v vlogi za zaščito proizvoda zasavska jetrnica z zaščiteno geografsko označbo, ki so jo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli od Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.

Iskali in našli optimalni okus

Zasavsko jetrnico, poltrajno klobaso, so Zasavci v preteklih letih že želeli zaščititi, a se je poskus vsakič izjalovil, je pa ta mesnina tako kot grenadirmarš in funšterc ali knapovsko sonce upodobljena na znamki Pošte Slovenije.

Kot nam je povedala Marija Čop, promotorka zasavske kulinarike iz Hiše domačih okusov Pr' Čop v Podkumu, pobudnica za zaščito zasavske jetrne klobase, je bilo izdelovalcev, ki so zagovarjali vsak svoj recept, v nekem trenutku enostavno preveč. Zdaj so se Zasavci vendarle poenotili, da je edina prava zasavska jetrnica tista s proseno kašo in nikakor ne z rižem. Izdelovanje jetrnih klobas izhaja iz rudarskega načina življenja v Zasavju. Jetrnice so bile vedno glavna jed ob koncu kolin, nekateri so jih tudi dimili in jih tako konzervirali za daljši čas.

»Seveda bo trajalo še nekaj časa, da bo zaščitena tudi v praksi, saj so ti postopki zelo dolgi. Dokumentacijo moramo poslati v Bruselj, tam pa potem lahko traja še dve ali tri leta, da bo postopek končan. Ko bo, bo to nekaj neizbrisnega in pomembnega za naše Zasavje,« je dejala Čopova ter nam opisala, da so morali dejstvo, da je edini pravi nadev v zasavski jetrnici kaša in ne riž, dokazovati s 30 let starimi knjigami, objavami v časopisih in drugih medijih. Da so našli optimalni okus, so v njihovi Hiši domačih okusov Pr' Čop že pred dvema letoma zbrali izdelovalce iz Litije, Zagorja, Trbovelj in Hrastnika ter v prisotnosti Gabrijele Salobir s kmetijsko-gozdarske zbornice ter Irene Kos, specialistke za predelavo mesa na kmetijah, preizkusili vzorce.

Zobotrebca nikar!

»Minimalne razlike, kot je, denimo, količina soli, smo uskladili, za nadev pa ni nobenega dvoma: rajž nikoli ni v Zasavju rasel, zato ni pristen in v naši zasavski jetrni klobasi nima kaj iskati. Nadev je lahko izključno kaša,« je odločna Čopova, ki je zasavsko jetrno klobaso predstavljala že na številnih priložnostnih dogodkih, degustacijah, pogostitvah pa tudi na predstavitvi knjige strokovnjaka s področja etnologije, kulturne dediščine in gastronomije Janeza Bogataja.

»Zasavska jetrnica mora imeti značilen, prijeten okus po jetrih, ki se meša z vonjem dodanih začimb in je posebnost našega Zasavja, saj jo prodajajo tako v mesnicah kot gostinskih lokalih vse od Litije do Radeč. Zasavci smo ponosni na našo jetrnico tudi zaradi specifičnega nadeva – kaše,« poudarja Čopova. In doda, da se lahko ta pasterizirana mesnina, ki se toplotno obdela do središčne temperature 72 stopinj Celzija in skladišči na temperaturi do šest stopinj Celzija, uživa topla ali hladna. Obvezno mora biti v naravnem črevu ter zašpiljena s tanjšo leseno paličico, nikakor pa ne z zobotrebcem.

