Zasavec leta je Prekmurec

Letošnja prireditev Zasavc leta v Hrastniku je bila prav posebna. Naziva namreč niso podelili le za lani, ampak tudi za tri koronska leta. Tako so na en mah razglasili naj Zasavca za leta 2019, 2020, 2021 in še 2022. Zmagovalci so Tomaž Berginc za leto 2019, Jože Kotar (2020), Primož Roglič (2021), sveži Zasavec leta pa je postal Vlado Poredoš.

Izbor za naj Zasavca poteka od leta 2013.

Nominiranci za Zasavca leta 2022 so bili ob Poredošu Nermin Bajramović, Marjetka Bizjak in Darko Jorgić. Učitelj Nermin Bajramović je povedal, da učitelj in učenec ne moreta biti prijatelja, ker prijatelj ne podeljuje enk, je pa lahko učitelj vzornik. Ravnateljica Marjetka Bizjak je poudarila, da je v Zasavju ogromno Zasavk in Zasavcev leta, ki vsak dan skrbijo za presežke v svojem življenju. Smilja Jorgić, mama namiznoteniškega šampiona Darka Jorgića, ki se prireditve ni mogel udeležiti, saj je bil na tekmovanju Top 16 v Švici, pa je čustveno predstavila, kako doma navijajo za Darka in ga pocrkljajo, ko pride v svoj Hrastnik. Zmagovalec letošnjega izbora, glasbenik in pevec skupine Orlek Vlado Poredoš, je dvorano nasmejal s svojimi prigodami Prekmurca v Zasavju. Nedolgo tega je 64-letni občan Zagorja ob Savi prejel tudi Ježkovo nagrado.

Letošnja slavnostna govornica na prireditvi je bila Zasavka leta 2018, dr. Maša Jazbec, ki se je v govoru osredotočila predvsem na zanimiv pogled na današnje Zasavje in njegovo prihodnost. Na oder jo je pospremila robotka Eva, maskota trboveljskega podjetja DDLab. Z Vinkom Žagarjem sta razglasila letošnjega Zasavca leta, ki se je s koronskimi zmagovalci na seznamu slavnih pridružil dr. Juretu Knezu in Andreju Orožnu (zmagovalec leta 2013), Andreju Božiču (2014), Simonu Tanšku (2015), Gašperju Ovniku (2016), Dušanu Kastelicu (2017) in dr. Maši Jazbec (2018). Letošnje prireditve so se udeležili tudi vsi trije zasavski župani Zoran Poznič (Trbovlje), Matjaž Švagan (Zagorje ob Savi) in Marko Funkl (Hrastnik) poleg njih pa tudi poslanca Teodor Uranič in Gašper Ovnik.