Zasadili so latnik kraljic terana

V Krajevni skupnosti Križ, ki sodi med najmlajše krajevne skupnosti v sežanski občini, so posadili 17 teranovih trsnih cepljenk, ki jih je prispevalo 17 kriških domačij. Latnik so poimenovali Latnik kraljic terana.

Dogodek je bil vrhunec tradicionalnega praznovanja vaškega praznika sv. Križa v osrčju vasi. Pobudo je dala domačinka Jasmina Kacin (Šerjakova), ki je leta 2007 postala kraljica terana, takrat še z dekliškim priimkom Macarol. Latnik je edinstven v svetu.

Predsednik domače KS Matjaž Može je pozdravil domačine, kraške vinogradnike in vinarje, viteze vina in ljubitelje dobre kapljice. Pozdrave so zbranim namenili še sežanski župan Andrej Sila, aktualna kraljica terana Neža Ukmar, domača teranova kraljica Kacinova ter vitez evropskega vinskega reda, priznani domači enolog, ki je že pred leti zapustil Vinakras in se zaposlil v Vinakopru, Boštjan Zidar.

Teran je vino, ki je položeno v zibelko Kraševcem.

Zidar je izpostavil zgodbo, ki teran uvršča med kraške bisere. »Teran je vino, ki je položeno v zibelko Kraševcem. Oblikujejo ga mikroklimatske razmere, kraški kamen in ne nazadnje tudi roka Kraševca. Teran postrežemo za veselje in ob žalostnih dogodkih. Teran je vino, je ponos naše zgodovine, ki jo moramo ohraniti za naše zanamce. Že Maksimilijan Ripper, ki je proučeval vina, je v knjižici Kraški teran iz leta 1912 omenil eno izmed vin, ki je prihajalo prav iz Križa 18 in ga je pridelal Filip Starc. Teran je prinesel kar nekaj nagrad in šampionov v to vas.« Teran je resnično del identitete območja in ljudi, del zgodbe, ki je globoko zakoreninjena v tem prostoru in v teh ljudeh.

Enajst kraljic terana, ki so postale skrbnice. FOTOgrafiji: Olga Knez

Enajst kraljic

Dosedanje kraljice terana Martina Rebula, Jasmina Macarol (por. Kacin), Neža Milič, Martina Marc, Maruša Rogelja, Katrin Štoka, Anet Jagodič, Kristina Tavčar, Tinkara Gulič, Nuša Živec in Neža Ukmar so postale častne skrbnice trt, ki so jih darovale naslednje domačije: Boltarjeva (Robi Mesar), Šerjakova (Karmen Macarol), Ivanova (Mitja Macarol), Šempolajčeva (Valerija Macarol), Pri Starčih (Milena in Bogdan Tavčar), Kukanjetova (Jernej Umek), Boletova (Darko Bole), Vitezova (Matej Starc), Njžna (Jaka Pipan), Blaževa (Oskar Filipčič) in Martinova (Igor Pirc).

Nove kraljice terana, ki bodo okronane v naslednjih letih – do 15. maja je bil odprt razpis Društva vinogradnikov in vinarjev Krasa za novo kraljico terana –, pa čakajo trte, ki so jih prispevali Birtovi (Rudi Filipčič), Markovi (Marjan Macarol), Jakopovi (Ana Pirc), Jožkovi (Rok Kastelan), Turkovi (Mitja Orel) in Ribčevi (Andrej Rebec).

Zadnjo majsko soboto (31. maja) bo v Križu in vaseh v KS Tomaj, Dutovlje in Skopo potekala že 18. tradicionalna prireditev V osrčju dežele terana.