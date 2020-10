Žarek upanja za Slovenijo: prvi znaki, da ukrepi delujejo

Črn scenarij je res črn

Epidemiološka slika v Sloveniji je že tako slaba, da smo izpolnili pogoje za razglasitev epidemije, ki bo veljala naslednjih 30 dni. Na Institutu Jožefa Stefana (IJS), kjer že ves čas objavljajo projekcije širjenja covida 19 v Sloveniji, so v zadnji napovedi sporočili nekaj, kar vliva žarek upanja.Ocenjeno reprodukcijsko število R (število, ki pove, koliko ljudi je okužila pozitivna oseba) je 2,10 (podvojitveni čas dnevnih pozitivnih testov 6,5 dni ob 4 uvoženih/dan). »Prvič po dveh tednih je R nekoliko padel in podvojitveni čas nekoliko narasel, kar nakazuje, da bodo ukrepi z 9. 10., katerih vpliv naj bi v prihodnjih dneh naraščal, morebiti kompenzirali naraščajoče posledice izgube sledenja stikov zaradi presežene kapacitete epidemiološkega nadzora. Če bi ukrepi z 9. 10. pomembno zmanjšali R, bi bila to zelo dobra novica, kajti potem bi imeli ukrepi z 16. 10. lažje delo pri preostalem spuščanju R pod 0,95 (ob 4 uvoženih/dan), potrebnem za obvladovanje epidemije.«Preberite tudi:Slabša novica je bil velik delež pozitivnih testov v soboto; kar 19,3 odstotka. Po ocenah IJS bi to lahko pomenilo, da je dnevno število pozitivnih testov v primerjavi s prejšnjimi dnevi podcenjeno in da še vedno drvimo v smeri naraščajočega R in krajšanja podvojitvenega časa. »Kaj se dogaja z R in pri kateri vrednosti se bo ustalil, se bo izkristaliziralo v naslednjih dneh. Dokler se R ne bo ustalil, bo negotovost podanih napovedi velika. Če bo današnje dnevno število pozitivnih testov (število bo objavljeno jutri) manjše od 325, bo R nekoliko padel, podvojitveni čas pa nekoliko narasel, sicer bo ravno obratno,« so napovedali. Koliko okužb so odkrili v nedeljo, bo uradni znano predvidoma danes v poznih dopoldanskih urah.Ob optimistični predpostavki, da bodo ukrepi, sprejeti 16. oktobra, uspešni in bodo zaustavili širjenje epidemije (reprodukcijsko število pod 0,9), se nakazujejo naslednje maksimalne številke ob navedenih datumih:– 950 dnevnih pozitivnih testov (z dnevno fluktuacijo do 1800) 22. oktobra, potem počasen upad– 693 hospitaliziranih 4. novembra, potem počasen upad– 190 na intenzivni negi 7. novembra, potem počasen upad.Če v Sloveniji ne bomo bistveno zmanjšali širjenja virusa z odgovornim ravnanjem vseh, na IJS ne vidijo razloga, zakaj razvoj epidemije ne bi sledil neugodnim krivuljam. Te pa kažejo, da bi lahko imeli že 21. oktobra več kot 1600 pozitivnih testov, 28. oktobra več kot 800 ljudi v bolnišnicah, 11. novembra na intenzivnih oddelkih 800 pacientov, 800 smrtnih žrtev pa bi bilo približno 16. novembra.