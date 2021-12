Zaradi zlorabe PCT-potrdil brez službe že šest policistov

Očitno se pri dveh policijskih uslužbencih PU Murska Sobota ne bo končalo odpuščanje iz policijskih vrst osumljencev za ponarejanje covid potrdil. Tiskovna predstavnica Generalne policijske uprave Maja Ciperle Adlešič je namreč potrdila, da je brez službe ostalo že šest policijskih uslužbencev.

»Delavcem policije, ki so osumljeni kaznivih dejanj v zadevi ponarejenih covid potrdil, so bili izrečeni ukrepi izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi. Prav tako so jim vročeni sklepi o prepovedi opravljanja dela,« je potrdila piarovka policije, ki je dodala, da med omenjenimi uslužbenci policije ni nobenega, ki bi bil zaposlen v oddelku vrhunskih športnikov. Dva odpuščena sta iz uprave Murska Sobota, po en pa iz policijskih uprav Ljubljana, Kranj in Koper ter Generalne policijske uprave.

Tako se uresničuje tisto, kar je generalni direktor Slovenske policije Anton Olaj obljubil po nedavnih hišnih in drugih preiskavah pri policistih, ki naj bi imeli lažna PCT-potrdila. Zadevo preiskujejo pod vodstvom posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva in prav od ugotovitev omenjenega tožilstva so odvisni nadaljnji delovnopravni ukrepi proti policistom, ki jih predlagajo vodje enot, v katerih so policisti zaposleni. Končno odločitev o ukrepih pa sprejema sam generalni direktor policije Olaj, ki poudarja »ničelno toleranco do zaposlenih, ki izvedejo kaznivo dejanje, saj so taka ravnanja nesprejemljiva v skladu z veljavnimi predpisi in naravo policijskega dela. V vrstah policije ni prostora za policiste, ki izvajajo nezakonita dejanja, hkrati pa to meče slabo luč na policiste in policistke, ki pošteno in predano opravljajo policijsko delo in naloge.«

Bodo vložili pritožbe?

Iz posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva so sporočili, »zaradi interesa predkazenskega postopka in varstva osebnih podatkov informacij glede morebitne kazenske ovadbe in kaznivih dejanjih ne moremo podati«. Dodali so tudi, da tožilstvo ni pristojno za delovnopravna razmerja oseb, ki so v preiskavi in je torej tukaj pristojen generalni direktor policije.

Kakšen bo odziv policijskih uslužbencev na izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ni znano. Neuradno smo izvedeli, da so najeli pravne zagovornike, ki naj bi na upravno sodišče vložili pritožbe.