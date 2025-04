Zaradi zastrupitev v Maximarketu prejeli 580 klicev, nekateri so poklicali večkrat

Število obolelih zaradi onesnaženja vode v objektu Maximarketa je bistveno višje, kot kaže anketa Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je dejala epidemiologinja Eva Grilc. Prejeli so 580 klicev, nekateri so poklicali večkrat, skupaj so zato zabeležili 547 primerov obolenj. Policija je zaradi onesnaženja sprožila predkazenski postopek.

Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da vodijo predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode. Dodali so, da podrobnosti ne morejo pojasnjevati, ker preiskava v sodelovanju z drugimi strokovnimi službami še poteka. O vseh ugotovitvah in okoliščinah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

NIJZ je med 17. in 25. aprilom izvedel epidemiološko raziskavo zaradi pojava črevesne okužbe v poslovnem objektu Maximarket v Ljubljani. Na telefonske številke, ki so jih odprli zaradi onesnaženja, je poklicalo 580 oseb, od tega 71 odstotkov žensk in 29 odstotkov moških.

Realno število okužb še precej višje

Lokali samevajo. FOTO: Jože Suhadolnik

»Zavedamo se, da je število obolenj, torej breme okužb bistveno višje, kajti v takšnih situacijah se dogaja, da večina ljudi ali pa vsaj del ljudi nikoli ne pokliče na pomoč, nikoli ne išče zdravstvene pomoči, ampak se zdravijo doma,« je povedala Grilc v današnji izjavi za medije.

Dodala je, da se nekateri še zdravijo doma in pri nekaterih težave še trajajo. Največ ljudi je obolelih 16. in 15. aprila. Povprečna starost obolelih je bila 48 let, oboleli so tudi nekateri otroci in mladostniki. Med težavami so izpostavili drisko, bruhanje, vročino in slabost. Sedem oseb se je kratkotrajno zdravilo v bolnišnici, a hujših zapletov ni bilo. Ena oseba je poiskala pomoč v urgentni službi.

Vsi primeri obolenj kažejo na povezavo z obiskom Maximarketa. »Nekaj primerov je bilo tudi sekundarnih, to so okužbe, ki se širijo znotraj družin,« je pojasnila.

Mikrobiološke preiskave še potekajo, v blatu obolelih pa so doslej potrdili prisotnost nekaj bakterij, med drugim E.coli, kampilobakter in salmonele. Odkrili so tudi več virusnih povzročiteljev, in sicer norovirusov, astrovirusov, adenovirusov in sapovirusov.

Posebna skupina na NIJZ

Na NIJZ so vzpostavili skupino, ki spremlja in analizira nadaljevanje izbruha okužb zaradi onesnaženja. Dnevno sodelujejo z zunanjimi službami, tudi z upravljavcem internega vodovodnega omrežja Mercatorjem in upravljavcem javnega vodovodnega omrežja Voko Snago. »NIJZ je ustanova, ki je zadolžena za varovanje zdravja, spremljanje takšne epidemije glede samih ukrepov vode pa so pristojne druge ustanove,« je poudarila Grilc.

Ob okužbah zaradi onesnaženja vode sicer prebivalcem svetujejo, da redno nadomeščajo izgubljeno tekočino zaradi bruhanja in driske. Če nadomeščanje tekočine ni možno, je treba poiskati zdravniško pomoč oziroma pomoč v bolnišnici, sicer pa naj bolnik med zdravljenjem ostane doma. Doma pa naj pazijo na osebno higieno, da se okužba ne prenese na druge družinske člane.

Na številna vprašanja o prelaganju odgovornosti za onesnaženje in počasnem obveščanju javnosti je pojasnila, da NIJZ za to ni pristojen. V ljubljanski veleblagovnici Maximarket, s katero upravlja Mercator, so namreč 12. aprila zaznali prebavne težave pri osebju, 14. aprila so posumili, da so okužbe posledica onesnažene vode, in aktivirali interni protokol za prepoved uporabe vode v higienske namene. Naslednji dan so vodo testirali, NIJZ pa obvestili šele 16. aprila, ko je že bilo znano, da je voda fekalno onesnažena.

Upravljavec vodovoda mora spremljati stanje

Maximarket. FOTO: Jože Suhadolnik

»Upravljavec vodovoda je tisti, ki mora spremljati stanje oziroma ustreznost vode in tudi ukrepati, če posumi, da gre kaj narobe. Seveda je v njegovi pristojnosti, da čim prej izvaja tudi obveščanje,« je dejala Grilc.

Ob tem je poudarila, da gre za interni vodovodni sistem v poslovnem objektu Maximarket. Po njenih besedah je sicer upravljavec vodovoda, torej Mercator, »sorazmerno hitro obvestil svoje najemnike, naj bodo previdni«.

Z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so za STA sporočili, da glede obratovanja živilskih obratov, ki so priključeni na vodovodni sistem poslovnega objekta Maximarket, ni sprememb. Čokoladni atelje Dobnik, Moji štruklji Maxi in Maxi Brunch Cafe so še vedno zaprti, živilska trgovina Maximarket pa posluje v omejenem obsegu.

Dodali so, da so inšpektorji prejšnji teden večkrat preverili, ali so vsi ukrepi, ki jih je zavezanec že sprejel za zaščito zdravja potrošnikov, ustrezni. »Obrati bodo lahko začeli običajno poslovati, ko bodo izvajalci dejavnosti zagotovili preskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Uprava za varno hrano zaenkrat dokazil o izpolnjevanju navedenega pogoja ni prejela,« so še zapisali.

Preverjanje vzroka onesnaženja še vedno poteka, z vrsto strokovnjakov, tudi zunanjih, pa so določili najverjetnejši vzrok, a ga še ne morejo potrditi, so v petek za STA sporočili iz Mercatorja.