Zaradi zaprtega predora Šentvid prometni kolaps v Ljubljani (FOTO)

Zaradi prestavljanja delovne zapore so na gorenjski avtocesti zaprli predor Šentvid proti Gorenjski na odsek Koseze–Brod. Zaradi zaprtja predora je bil prometni kolaps, poroča bralec, ki je za šest kilometrov poti potreboval več kot pol ure.

Obvoz poteka po Celovški cesti, navajajo na promet.si.

Dela na smernem vozišču med predorom Šentvid in razcepom Koseze bi se morala do danes končati, saj so voznike že v sredo obveščali, da v noči na četrtek lahko pričakujejo, da se bo odprl izvoz priključka Podutik iz smeri Kranja proti Ljubljani, a se je, kot kaže, malenkost zavleklo. Predor so odprli šele okoli 8. ure.

Na facebook strani InfoPot avtor skupine navaja, da se »premika delovna zapora oziroma montira se železna pregrada, delajo od 20. ure včeraj, a jim ni uspelo končati del«.

Zapirata se krak razcepa Koseze, ki s severne obvoznice obvoznice vodi na gorenjsko avtocesto proti Kranju, in uvoz priključka Podutik v isti smeri.

Zaprt ostaja tudi uvoz s Celovške ceste v predor Šentvid, odprtje se predvideva v sredini junija.