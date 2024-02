Zaradi vzorca na slovenskih vojaških uniformah jih tožijo Američani

Na ministrstvu za obrambo (Mors) so za STA potrdili, da jih je dobavitelj vojaških uniform obvestil, da je ameriška družba Crye Precision zoper njega na nizozemsko sodišče vložila tožbo zaradi domnevnega kršenja avtorskih pravic pri maskirnem vzorcu SloCam.

Nizozemsko sodišče je odločilo, da ni pristojno za reševanje spora

Obrambno ministrstvo je družba Uni&Forma v ponudbi za dobavo nepremočljivih bojnih uniform konec novembra obvestila, da naj bi se družba Crye Precision pritožila zaradi domnevne kršitve avtorskih pravic v zvezi s kamuflažnim vzorcem SloCam in vložila tožbo na nizozemskem sodišču, je razvidno iz portala javnih naročil.

»Če bo sodišče razsodilo v prid tožniku, ponudnik ne bo mogel izpolniti morebitnih naročil, za katere je naročnik Mors v fazi izbire dobavitelja,« so zapisali v dopisu ministrstvu.

Ministrstvo za obrambo je pojasnilo še, da je vzorec SloCam nastal kot rezultat ciljnega raziskovalnega programa Znanje za varnost in mir med letoma 2006 in 2010. Maskirni vzorec SloCam ni licenčno zaščiten.

Na ministrstvu so informacijo o vloženi tožbi za STA potrdili. Poleg omenjenega podjetja je bila tožba vložena še zoper belgijsko podjetje Utexbel, nemško Holtex in nizozemsko GFP, so dodali. Gre za podjetja, ki so sodelovala v verigi dobave uniform z vzorcem SloCam.

Ugibanja o podobnostih vzorca MultiCam, ki si ga avtorsko lasti Crye Precision, in slovenskega vzorca SloCam se sicer vlečejo že vrsto let. Družba Uni&Forma na svoji spletni strani pojasnjuje, da »je precej očitno, da SloCam in MultiCam nimata veliko skupnih točk, razen značilne oblike vzorcev. V direktni primerjavi z MultiCam lahko najdeš nekatere podobnosti med tranzicijami barv v podobnem stilu, kot jih uporablja Crye.«