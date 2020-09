Zaradi vklenjene mladoletnice teče preiskava

Ni sodelovala

Zgodba o najstnici je razburila javnost. FOTO: Twitter, zaslonski posnetek

Zakaj so poklicali policiste?

Po objavi posnetka mladoletne dijakinje , ki so jo policisti na Vranskem vklenili, ker na avtobusu naj ne bi želela nositi zaščitne maske, so se na družabnih omrežjih razvnele strasti. Generalna policijska uprava je celo ustanovila posebno komisijo, ki bo preučila dogodek in dejstva ter ugotovila, ali sta policista ravnala v skladu s svojimi pristojnosti.z GPU je povedal, da je bila danes ustanovljena komisija, ki bo zbrala vsa dokazila, preučila vsa dejstva in se opredelila, ali sta policista v postopku ravnala zakonito in strokovno. Pojasnil je, da do zdaj ni bilo ugotovljeno, da bi bilo kaj narobe, in dodal, da je to standardni postopek pri odmevnih primerih.Povedal je, da sta bila policista po do zdaj znanih podatkih na prizorišče napotena zaradi kršenja javnega reda in miru. Pojasnil je, da mladoletnica s policistoma ni želela komunicirati in sodelovati. Nista mogla ugotoviti njene identitete, opozorila, ki sta ji jih izrekla, pa niso zalegla, zato sta uporabila najmilejša prisilna sredstva. Povedal je še, da je med tem prišla na kraj njena mama, jo identificirala in takrat je začela sodelovati. Dodal je še, da sta šele kasneje ugotovila, da gre za mladoletno osebo, a tudi če bi prej, ne bi to pomenilo, da bi lahko odstopila od primera.»Komisija bo ugotavljala, katera prisilna sredstva sta uporabila in na kakšen način sta policista ravnala. Ko bodo ugotovili dejstva, se pogovorili s pričami, bodo to primerjali z zakonom in ali so to izvedli v skladu s pravili stroke,« je povedal Ilić.Razjasnil je tudi, zakaj in s kakšnim namenom je bila policija pozvana na kraj dogodka. »Informacija je bila, da se nedostojno vede do voznika in potnikov. Šlo je za klasično prijavo zaradi kršenja javnega reda in miru. Ni šlo samo zaradi nenošenja maske, ampak zaradi nedostojnega vedenja do voznika in ostalih potnikov.«Povedal je še, da so osebo pridržali in vklenili zato, ker je prišlo do upiranja postopku, in dodal, da je samo zaradi nenošenja maske ne bi vklenili.