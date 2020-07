Zaradi toče v Domžalah škoda presegla dva milijona evrov

Prva ocena škode po sredini toči na Domžalskem se vrti okoli 2,5 milijona evrov, je po današnjem obisku gospodarskega ministra Zdravka Počivalška pojasnila domžalska podžupanja Renata Kosec. Po ministrovih besedah je neurje, ki prizadelo sicer velik del države, največjo škodo povzročilo prav v Domžalah, kjer je poškodovalo več kot 390 objektov.Namestnik poveljnika domžalske civilne zaščiteje nanizal nekaj statističnih podatkov o intervenciji na Domžalskem, ki se je za gasilce in druge pripadnike civilne zaščite začela v sredo okoli 21. ure. Gasilske enote so posredovale po vsej občini. V sredo zvečer, takoj po neurju pa do 4. ure, je bilo na terenu približno 300 gasilcev.Zjutraj so začeli oglede terena, od 13. ure pa gasilci pomagajo z zasilnim prekrivanjem poškodovanih streh. Po navedbah Gubanca je na terenu 40 ekip oz. približno 250 gasilcev. Računajo, da bodo intervencije za zaščito premoženja pred nadaljnjo škodo končali do petka zvečer, je ocenil Gubanc.Doslej so porabili približno 1500 kvadratnih kilometrov folije, s katero so zaščitili domove občanov, še toliko folije imajo na zalogi.Podžupanja se je zahvalila vsem domžalskim gasilcem in gasilcem iz drugih občin, ki so takoj po ujmi priskočili na pomoč. Približno polovica poškodovanih objektov je po njenih besedah že oskrbljena, ves čas spremljajo vremensko napoved in upajo, da take ujme ne bo več. Kot je izpostavila, so med drugim že sanirali tudi vsaj 20 kilometrov makadamskih cest v občini, da so spet prevozne.Kot je v izjavi medijem po ogledu najbolj prizadetih objektov v občini dejal Počivalšek, bo z informacijami, ki jih je pridobil, seznanil vlado. Skupaj pa bodo pregledali, če in kako lahko država pomaga. Ob tem je minister izrazil zadovoljstvo, da kljub veliki škodi na premoženju med neurjem ni bilo težjih poškodb med prebivalstvom. Izrazil je prepričanje, da bodo našli rešitve za to, da se posledice neurja čim prej odpravijo. Prepričan je, da bo večina del postorjenih do konca današnjega dne. Izpostavil je še, da je toča škodo povzročila tudi v občinah Hrastnik, Žalec, Braslovče in Prevalje.