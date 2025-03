Video, ki da misliti: zaradi tega razloga ne izstopite iz vozila, ko boste v zastoju! (VIDEO)

Zavod Reševalni pas je na družbenem omrežju X delil pretresljiv video, iz katerega se lahko marsikaj naučimo. V njem lahko vidimo voznika tovornega vozila, ki vozi skozi tunel, nakar se pred njim v nekem trenutku pojavi stoječa kolona vozil in ker se ne more dovolj hitro ustaviti, trči v več vozil. Omenjeni zavod je ob delitvi videa zapisal: »Zakaj NIKOLI ne izstopajte iz vozil, ko obstanete v zastoju.«

V takšni prometni nesreči, kot jo vidimo v videu, lahko pride do hudih poškodb oseb (tudi smrti) že v primeru, ko so v vozilih, če pa so izven njih, pa je verjetnost za usodne poškodbe še precej večja.

Ministrstvo za infrastrukturo je na internetu objavilo nekoliko daljši zapis, v katerem je podalo številne uporabne informacije o varni vožnji skozi predore. Vsekakor se ga splača prebrati. Med drugim so za primer, če nastane zastoj, zapisali, da ostanemo v vozilu in ga ne zapuščamo po nepotrebnem. Podobno torej na družbenem omrežju X opozarja tudi zavod Reševalni pas.