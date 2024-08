Zaradi tega razloga je v prvi polovici leta po nepotrebnem umrlo že 12 Slovencev (VIDEO)

Od januarja do konca junija letos se je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 1735 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 12 ljudi, 164 je bilo huje, 866 pa lažje poškodovanih, so sporočili z Agencije za varnost prometa (AVP). Lani se je v prvem polletju zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 1712 nesreč, v katerih je umrlo 13 ljudi.

Od ponedeljka, 5. avgusta, do nedelje, 11. avgusta 2024, bo potekala nacionalna preventivna akcija »Hitrost« Agencije za varnost prometa, katere cilj je ozaveščanje o vožnji s prilagojeno hitrostjo.

Delež prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti glede na vse prometne nesreče je v obdobju januar-junij 2024 znašal 18,4 odstotka, kar je največ v zadnjem 5-letnem obdobju. Delež se je gibal med 17 in 18,4 odstotka oziroma enako s primerljivim obdobjem 2020.

Zaradi neprilagojene hitrosti je v prvi polovici leta umrlo 12 udeležencev, kar je eden manj kot v primerljivem obdobju lani. Število umrlih v prometnih nesrečah zaradi neprilagojene hitrosti je bilo tako najmanjše v zadnjem petletnem obdobju, z izjemo leta 2020, ko je življenje izgubilo 11 ljudi. Primerjave z letom 2020 sicer ne pokažejo povsem realnega razmerja in vpogleda, zaradi vpliva epidemije covida-19, opozarjajo na AVP.

»Raziskave kažejo, da se pri povečanju hitrosti s 30 na 50 km/h možnost za nesrečo s smrtnim izidom poveča kar za 8 do 9-krat. Ali drugače povedano, če na kratke razdalje vozimo s povprečno hitrostjo 50 km/h namesto 30 km/h, ne pridobimo bistveno na času, lahko pa se pot konča usodno.«

Delež umrlih zaradi neprilagojene hitrosti izmed vseh umrlih na cestah je v obdobju januar-junij letos znašal kar 44,4 odstotka, v istem časovnem obdobju v zadnjih petih letih pa je ta delež znašal povprečno 36,9 odstotka.

Število hudo poškodovanih, ki je letos znašalo 164, se je v prvi polovici letošnjega leta povečalo za 10,8 odstotka v primerjavi z letom 2023, ko se je hudo poškodovalo 148 ljudi. Letos se je v prvi polovici leta lažje poškodovalo 866 ljudi, lani pa 834. Delež lažje poškodovanih se je povečal za 3,8 odstotka.

Najbolj rizični skupini

V prvi polovici leta 2024 sta bili starostni skupini 18-24 let ter 25-34 let najbolj rizični z vidika povzročitve prometne nesreče zaradi neprilagojene hitrosti. Prvi so povzročili 401 prometno nesrečo zaradi neprilagojene hitrosti, drugi pa 305 prometnih nesreč. Gledano na petletno obdobje povzročitelji iz navedenih skupin povzročijo največ prometnih nesreč oziroma 49,2 odstotka vseh prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti.

Vozniki motornih vozil, ki so starejši od 65 let, so v obdobju januar-junij povzročili 7,3 odstotka prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti klub dejstvu, da so kot vozniki relativno manj prisotni na cesti kot vozniki drugih starostnih skupin, kažejo podatki AVP.

Med povzročitelji smrtnih prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti so povzročitelji v starostnih skupinah 45-54 let in 25-34 let v obdobju januar-junij zadnjih pet let med najbolj pogostimi. Prvi so v zadnjih petih letih povzročili 25,4 odstotka vseh smrtnih prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, drugi pa 20,9 odstotka.

Prihodnji teden poostren nadzor hitrosti

Za izboljšanje prometne varnosti bosta AVP in policija v prihodnjem tednu izvedla evropsko usklajeno akcijo, v okviru katere bodo policisti ob rednem delu poostreno nadzirali hitrost.

Policijske enote bodo na nekaterih relacijah postavile tudi več zaporednih policijskih kontrol, zato bodo lahko vozniki na svoji poti tudi večkrat kontrolirani, so napovedali na policiji.