Zaradi tega, kar prihaja zvečer, prižgali rumeno opozorilo

Grozita tudi sodra in toča

Portal neurje.si, kjer so zbrani navdušenci nad vremenom in z njim povezanimi pojavi, navaja, da nas bo zvečer dosegla izrazita hladna fronta z nalivi, v pasu med severno Primorsko in jugom Notranjske pa po njihovi napovedi lahko nastane močnejša nevihta, s sunki nevihtnega piša in manjšo točo ali večjo količino sodre.

Danes se bodo temperature povzpele do 20 stopinj Celzija, popoldne pa se bo vreme nekoliko sfižilo. Predvsem v severozahodni Sloveniji se bodo začele pojavljati posamezne plohe. Bližje bo večer, več države bodo zajele padavine. Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje, da bodo vmes tudi posamezne nevihte. Prav zaradi zadnjih je prižgano rumeno opozorilo. Verjetno ni odveč opozorilo, da se med nevihto ne zadržujte na izpostavljenih mestih, temveč počakajte na varnem, da mine.Poleg grozečih neviht nas ta večer (ali noč) lahko v nekoliko višjih lega preseneti tudi sneg. Snežna meja se bo na severu spustila do nadmorske višine okoli 900 metrov. Zapihal bo okrepljen severnik, na Primorskem pa šibka burja.Na srečo bodo do jutra padavine oslabele. Zjutraj bomo tako namerili od 4 do 7 stopinj, ob morju do 12. Dopoldne bodo padavine postopno ponehale, najkasneje na Notranjskem. Kljub temu nas čaka pretežno oblačno vreme, ponekod tudi z vetrom vzhodnih in južnih smeri. Živo srebro bo kazalo čez dan od 11 do 16, na Primorskem do 19 stopinj.