Zaradi sušnih razmer razglašena velika požarna ogroženost! Tega ne smete početi

Uprava RS za zaščito in reševanje je na območju celotne države zaradi zaostrenih sušnih razmer z današnjim dnem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Do preklica so prepovedani kurjenje in ognjemeti. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta izvajala poostren nadzor.

Zaradi velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete, so v sporočilu za javnost pojasnili na upravi za zaščito in reševanje.

Požarna ogroženost FOTO: Arso

Možne tudi nevihte

Danes in jutri bo sončno in vroče z majhno možnostjo neviht, je zapisal Arso na družbenem omrežju X. Ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 °C.

Jutri bo pretežno jasno. Kakšna popoldanska nevihta v hribih ni povsem izključena. Ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, najvišje dnevne od 30 do 36 °C.

Stopnjevanje toplotne obremenitve

Na Agenciji RS za okolje (Arso) so že minuli teden navedli, da ob odsotnosti padavin in izrazitejšem izhlapevanju v juniju v večjem delu Slovenije vladajo zelo sušne razmere v površinskem sloju tal.

Zapisali so, da se bo v naslednjih dneh po nižinah stopnjevala toplotna obremenitev. Največja bo v sredo in četrtek, nato bo prehodno nekoliko popustila.