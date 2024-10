Zaradi sumljivega predmeta zaprli avtocesto

»Mariborski operativno-komunikacijski center je bil danes, 11. oktobra 2024, ob 11.40 obveščen, da je pod nadvozom avtoceste iz smeri Slivnice v smeri Rogoze opažen sumljiv predmet, zaradi česar je avtocesta A1 v obe smeri zaprta,« so sporočili s PU Maribor.

Policisti so še dodali, da so na kraju prijave in izvajajo ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi ter zbirajo potrebna obvestila, zato več informacij zaenkrat ne morejo posredovati.