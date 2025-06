Zaradi stenice bo jesen prišla hitreje

Hrastovi sestoji v Sloveniji predstavljajo kakšnih osem odstotkov lesne zaloge naših gozdov. Pri nas raste pet vrst hrasta: nižinski dob, po vsej Sloveniji razširjen graden, nato pa še puhasti hrast, cer ali črnika in oplutnik. Industrijsko zanimiva sta predvsem graden in dob, katerega sestoji so ohranjeni le še v Krakovskem gozdu in Prekmurju. Hrastov les je zaradi trdote in trajnosti že od nekdaj zelo cenjen, ne nazadnje tudi Benetke stojijo na hrastovih pilotih. Potem pa je lani dokončno završalo: od nekod z vzhoda in juga je priletela majcena ploščata hrastova čipkarka, prav čudno načipka...