Zaradi snežnih padavin po vsej državi težave v prometu, zdrs avtobusa popolnoma zaprl cesto (FOTO)

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, še več, skoraj povsod po državi sneži. Promet po večini cest poteka počasneje, tudi zato, ker so na cestah plužno-posipne skupine. Ponekod na avtocestah so zastoji. Cesta Hoče-Pohorska vzpenjača je pri Slivniškem Pohorju zaprta zaradi zdrsa avtobusa. Zaradi podrtega drevja je zaprta tudi cesta Podlom-Kranjski Rak-Luče, poroča prometnoinformacijski center.

»Trenutno po slovenskih cestah promet večinoma poteka počasneje. Razlog za to so tako vremenske razmere kot tudi pluženje in posipanje cest. Za plužnimi in posipnimi skupinami promet poteka v počasnih strnjenih kolonah. Zamude na posameznih cestah so od pet do 20 minut, odvisno od tega, kako vozniki naletijo na plužno skupino,« je za STA povedala Barbara Janežič s prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Je pa kar nekaj prepovedi za priklopnike in polpriklopnike. Zanje je promet prepovedan na cestah Godovič-Črni Vrh in Godovič-Idrija, na cesti Razdrto-Manče ter na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje.

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta, na prelazu Ljubelj pa je obvezna uporaba verig na avstrijski strani.

Vozite strpno in previdno

Na prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo, da je treba voziti strpno, s primerno varnostno razdaljo in prilagojeno hitrostjo. Pred vožnjo morajo vozniki z vozil očistiti sneg in morebitni led.

Po napovedih vremenoslovcev z Agencije RS za okolje (Arso) bodo padavine popoldne slabele in marsikje ponehale, v prihodnjih dneh bo hladneje.

Danes zjutraj je bila na Kredarici snežna odeja debela 235 centimetrov, na Kaninu 152, na Voglu 130, v Ratečah 75, na Treh kraljih na Pohorju 56, podobno v Logarski dolini, na Katarini nad Ljubljano je bila debela 35 centimetrov, v Mežici 20, v Kočevju pa 14 centimetrov, kažejo podatki Arsa.