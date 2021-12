Zaradi snega zastoji na cestah, podrta drevesa poškodovala napeljavo (FOTO)

Promet je danes zaradi snežne odeje upočasnjen, ponekod nastajajo daljši zastoji. V prometnoinformacijskem centru voznikom svetujejo, da prilagodijo hitrost in varnostno razdaljo ter upoštevajo, da bodo za pot potrebovali več časa kot običajno. Na pot naj se odpravijo le z zimsko opremo in očiščenim vozilom.

Zasnežena Ljubljana

Zastoji in ovire na cestah

Po napovedih agencije za okolje bo danes občasno še rahlo snežilo, na Primorskem deževalo, v petek pa bo suho.

Na cesti Cerkno-Novaki v občini Cerkno je zaradi snega padlo več vej, dreves in poškodovalo telefonsko napeljavo. Gasilci so cesto očistili, vzdrževalci Telekoma Slovenije pa bodo sanirali poškodovano napeljavo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

ZASTOJI Na štajerski avtocesti iz smeri Maribora proti Celju, daljši zastoj. Tovorna vozila na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, 1 kilometer. Polno počivališče tovornih vozil Lukovica proti Ljubljani na štajerski avtocesti.

OVIRE V PROMETU Stoječa tovorna vozila, štajerska avtocesta:

- Pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru oviran promet.

- Na razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ptuju. Zdrs vozila na dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Obrežju, zaprt vozni pas. Žival na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na cesti Žaga - Kobarid je na več odsekih oviran promet zaradi vejevja na cesti.

Na cestah čez prelaze Predel, Korensko Sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh je obvezna uporaba verig. Cesta čez prelaz Vršič in Volče - Solarji je zaprta. Cesta Želin - Spodnja Idrija zaprta zaradi podrtega drevesa.

Večji del Slovenije pod snegom

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in večina krajev po Sloveniji je danes pokrita s snežno odejo, izjema je le Primorska, kjer se sneg ni obdržal. Ponoči je obilneje snežilo zlasti na zahodu in v osrednjem delu Slovenije.

Ob sedmi uri so opravili meritve višine snega in ugotovili, da je bela odeja v prestolnici visoka 20 cm, v Kranju 27 cm. Manj ga je na Štajerskem, v Mariboru 13 cm, na Ptuju 12 cm, v Celju 12 cm. Precej več ga je nasulo na Koroškem in Savinjskem. Tako je v Slovenj Gradcu 24 cm, v Mežici 33 cm, v Logarski dolini pa kar 54 cm.

Snežna odeja po Sloveniji. FOTO: Arso

