Zaradi slabih razmer na oddelku za hematologijo UKC Ljubljana kritično primanjkuje medicinskih sester

Zaradi slabih razmer na kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana kritično primanjkuje medicinskih sester. Predstojnik oddelka Samo Zver vlado poziva, naj medicinsko osebje za delo primerno plača. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo oddelek morali zapreti, je za Televizijo Slovenija (TVS) povedal Zver.

Zver je za TVS še povedal, da bi na oddelku za normalno delovanje potrebovali 80 medicinskih sester, trenutno pa jih je zaposlenih 50. Zaradi pomanjkanja medicinskih sester sta ponoči za 24 kritičnih pacientov odgovorni dve sestri, je ponazoril.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so v odzivu na poziv predstojnika Zvera zapisali, da se s pomanjkanjem negovalnega kadra soočajo vse zdravstvene ustanove v Sloveniji. V UKC Ljubljana pa se ob tem, da na ministrstvo za zdravje redno podajajo predloge za izboljšave, kadrovsko stisko rešujejo predvsem z začasnim prerazporejanjem kadra, povečanim obsegom študentskega dela in zmanjševanjem administrativnega dela za tehnike zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre.

V sindikatu zdravstva in socialnega varstva možne rešitve vidijo v dodatkih za deficitarnost in za posebne pogoje dela. Pričakujejo, da se bodo pogajanja z ministrstvom za zdravje pričela v aprilu, še poroča TVS.